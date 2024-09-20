АО «Росатом Возобновляемая энергия» объявляет о начале конкурса детского творчества «Энергия молодых талантов»

С 20 сентября по 27 октября 2024 года компания «Росатом Возобновляемая энергия» (дивизион госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике) проведет конкурс творческих работ «Энергия молодых талантов» для школьников Республики Адыгея, Ставропольского края, Ростовской области и Республики Дагестан в возрасте от 7 до 14 лет.

Работы конкурсантов должны отражать одну из следующих тем:

«Атом и ветер – две части одного целого»; «Энергия моей семьи» (тема посвящена семье и преемственности поколений, призвана уделить внимание людям, работающим в ветроэнергетической отрасли, и поощрению творческих семей); «Ветроэнергетика у меня дома» (участникам предлагается поразмышлять о том, как можно было бы применить ветроустановки в домашних условиях, если уменьшить их масштаб); «Ветропарки берегут природу».

Работы могут быть выполнены в любой технике: акварель, графика, масло, тушь, цветные карандаши, маркеры, мелки, цифровая живопись, поделка и т. д. Они будут оценены

по двум номинациям по одной из заданных тем:

«Лучший рисунок»; «Лучшая поделка».

Также участники могут предложить свои работы в третьей основной номинации «Лучший дизайн ветроэнергетической установки с помощью ИИ»: участникам предлагается сгенерировать нестандартное изображение ветроустановки с помощью искусственного интеллекта. Дизайн и техника его исполнения выбираются участниками самостоятельно вне зависимости от предложенных тем.

Организаторами конкурса предусмотрены специальные номинации в социальной сети «ВКонтакте»:

«Вместе с ветром»; «Ветропарк для Дагестана».

Чтобы принять участие в номинации «Вместе с ветром», участникам необходимо сделать фотографию на фоне одного из ветропарков организатора в Республике Адыгея, Ставропольском крае или Ростовской области. А для номинации «Ветропарк для Дагестана» сделать фотографию на фоне достопримечательности или красивого природного ландшафта Республики Дагестан, с распечатанными шаблонами с сайта организатора. Фотографии необходимо выложить «ВКонтакте» с 2-мя обязательными хэштегами: #ВетропаркиРосатома

и #яЗАветропарки.

Участвуют в номинациях дети от 7 до 14 лет. Фотографии могут быть размещены на странице другого человека, но с обязательным указанием ФИО и возраста участника. Лицо заявленного участника должно быть четко видно на фотографии. Победителем в каждой номинации будет признан участник, чья работа полностью соответствует требованиям Положения конкурса

и наберет наибольшее количество лайков. Человек, на странице которого размещается фото, должен быть подписан на группу АО «Росатом Возобновляемая энергия» «ВКонтакте» (https://vk.com/rosatom_renewables).

«Дети - наше будущее, а ветроэнергетика - наше настоящее. Надеюсь, что наш конкурс не только поддержит творческое развитие участников, но и вдохновит новое поколение на заботу

о планете. Госкорпорация «Росатом» строит чистое и устойчивое будущее для наших детей, где ветер становится не только источником энергии, но и вдохновения для всех. Год семьи напоминает нам о важности вовлечения каждого члена общества в строительство устойчивого будущего. Раскрытие потенциала детей и молодежи сегодня – основа стабильного развития нашей страны, и мы принимаем активное участие в этой работе», - отметил генеральный директор АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров.

Победителей ждут дипломы и подарки. В этом году у всех конкурсантов будет возможность побороться за беспроводные наушники, светящиеся в темноте рюкзаки с USB и аудио-портом, наборы художественных маркеров, сертификаты в онлайн-магазин.

Заявки на участие в конкурсе вместе с работами необходимо направить на официальный электронный адрес конкурса – rosatom24@yandex.ru до 27 октября 2024 включительно.

Итоги конкурса будут подведены не позднее 8 ноября 2024 года. Список победителей будет представлен на официальном веб-сайте АО «Росатом Возобновляемая энергия»

(www.rosatom-renewables.ru). Победители будут приглашены на торжественное награждение.

Более подробно с условиями участия вы можете ознакомиться на официальном сайте

АО «Росатом Возобновляемая энергия»: https://novawind.ru/.