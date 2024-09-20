Электрощит Самара изготовил оборудование для компании «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»

18-19 сентября Электрощит Самара посетили представители ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК). Цель визита – приемка комплектных распределительных устройств КРУ СЭЩ-59, изготовленных самарским производителем для кыргызстанской компании.

После приемо-сдаточных работ оборудование под брендом Электрощит Самара отправится в Бишкек, где специалисты предприятия проведут пуско-наладочные работы.

Для гостей из Кыргызстана также была проведена экскурсия по производственным площадкам Красная Глинка и «Русский трансформатор», где представители НЭСК ознакомились с процессом и культурой производства и смогли оценить его масштабы.

Ольга Бунина, директор департамента экспорта Электрощит Самара: «Электрощит Самара, обладая многолетним опытом работы, расширяет территорию присутствия, наращивает клиентскую базу и портфель заказов. Оборудование компании, которое соответствует самым высоким стандартам качества, надежности и безопасности, сегодня обеспечивает электроснабжение крупнейших объектов инфраструктуры регионов России и других стран, в том числе и Кыргызстана. Наша компания всегда открыта для сотрудничества и реализации проектов любой сложности».

О компании

АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» – это высокотехнологичная производственная компания с 81-летней историей, крупнейший производитель электротехнического оборудования 0,4-220 кВ. В сферу деятельности компании входят проектирование, производство и поставка электротехнического оборудования, монтаж и пусконаладочные работы, сервис, гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также обучение клиентов. С ноября 2022 г. Электрощит Самара входит в состав ГК «Акрон Холдинг».