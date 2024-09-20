Электрощит Самара изготовил оборудование для компании «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»

3 часа назад
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Источник:
Электрощит Самара
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18-19 сентября Электрощит Самара посетили представители ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК). Цель визита – приемка комплектных распределительных устройств КРУ СЭЩ-59, изготовленных самарским производителем для кыргызстанской компании.

После приемо-сдаточных работ оборудование под брендом Электрощит Самара отправится в Бишкек, где специалисты предприятия проведут пуско-наладочные работы.

Для гостей из Кыргызстана также была проведена экскурсия по производственным площадкам Красная Глинка и «Русский трансформатор», где представители НЭСК ознакомились с процессом и культурой производства и смогли оценить его масштабы.

Ольга Бунина, директор департамента экспорта Электрощит Самара: «Электрощит Самара, обладая многолетним опытом работы, расширяет территорию присутствия, наращивает клиентскую базу и портфель заказов. Оборудование компании, которое соответствует самым высоким стандартам качества, надежности и безопасности, сегодня обеспечивает электроснабжение крупнейших объектов инфраструктуры регионов России и других стран, в том числе и Кыргызстана. Наша компания всегда открыта для сотрудничества и реализации проектов любой сложности».

О компании

АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» – это высокотехнологичная производственная компания с 81-летней историей, крупнейший производитель электротехнического оборудования 0,4-220 кВ. В сферу деятельности компании входят проектирование, производство и поставка электротехнического оборудования, монтаж и пусконаладочные работы, сервис, гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также обучение клиентов. С ноября 2022 г. Электрощит Самара входит в состав ГК «Акрон Холдинг».

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Электрощит Самара
Группа «Электрощит» - производственная компания с богатой историей и безупречной репутацией. В 2008 году она отметила 65-летие со дня основания. 50 лет «Электрощит» занимает ведущие позиции на российском рынке электротехники, 40 лет успешно работает на рынке стройиндустрии. Компания производит и реализует электротехническое оборудование 0,4-220 кВ, а также широкий спектр изделий стройиндустрии, включая модульные и промышленные здания. Возникнув в 1943 году как ремонтная база для строительства Волжской ГЭС, «Электрощит» вырос в целый комплекс предприятий. Сегодня Группа «Электрощит» - это несколько производственных площадок, проектные институты, инжиниринговые и коммерческие службы, монтажные подразделения и 19 представительств в России и странах СНГ.
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