ГУП РК «Крымэнерго» планомерно ликвидирует задолженность по технологическим присоединениям на полуострове

В сентябре 2024 года ГУП РК «Крымэнерго» активно выполняет свои обязательства по заявкам на технологическое присоединение с истекшим сроком реализации в Бахчисарайском, Сакском и Черноморском районах. Предприятие нацелено на повышение надежности электроснабжения потребителей и улучшение условий для развития бизнеса и социальной инфраструктуры в регионе.

В с. Скалистом Бахчисарайского района энергетики завершили строительство новой сетевой инфраструктуры для подключения свыше 20 заявителей: установили 98 опор, проложили 2 км самонесущего изолированного провода 0,4 кВ. В данный момент идет монтаж щитов учета. Также ведутся строительно-монтажные работы в селах Табачное и Холмовка для электрификации более 30 земельных участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство.

В Сакском районе сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» осуществляют технические мероприятия для обеспечения электричеством более 80 заявителей в селах Штормовое (СНТ «Вотчина»), Витино, Молочное, Михайловка, Фрунзе, Уютное, Орехово, Крыловка. Общий объем работ предусматривает возведение свыше 10 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ и установку 441 опоры с учетом перспективы подключения новых заявителей.

Во исполнение договорных обязательств на территории Черноморского района, в с. Громово, работники предприятия завершили мероприятия по электрификации района массовой жилой застройки. К электрическим сетям присоединены объекты 29 заявителей. Для этого была смонтирована трансформаторная подстанция (ТП), установлены 100 опор, проложены ВЛ 0,4-10 кВ общей протяженностью 2,2 км.

В настоящее время специалисты обеспечивают технологическое присоединение личного крестьянского хозяйства на территории Окуневского сельского поселения. Проектом предусмотрено строительство 1,6 км ВЛ 10 кВ и монтаж ТП.

Работы по ликвидации задолженности по техприсоединениям и улучшению сетевой инфраструктуры продолжаются, что станет важным шагом для дальнейшего социально-экономического развития Крыма.