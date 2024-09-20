RusCable Live - Адаптируйся. Локализируйся. Преодолевай. Инсайды кабельного рынка. Эфир 20.09.24

В центре внимания кабельной отрасли итоги и новости 85 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель". Это не удивительно. 85% рынка собрались в Завидово, чтобы обсудить проблемы и перспективы кабельного бизнеса. Здесь все, что актуально сейчас: надвигающийся кризис строительства, телеком-инвестиции, противостояние маркировочному лобби "Честного знака", борьба с фальсификатом и контрафактом, импорт и экспорт, ситуация на внешних рынка, кабельное оборудование и консолидация мнения отрасли. А еще выборы президента и правления АЭК и много инсайдерской информации из всех сегментов рынка. Завершилась неделя еще и очередным Форумом ЭТМ. Электронная коммерция, 80+ брендов, деловые сессии и доклады, которые меняют реальность. А что же адаптация. Она уже произошла. Об этом рассказал руководитель кластера ЕВРАЗИЯ компании ЛАПП Россия Павел Малышев в специальном интервью. Как за год поменять бренд и стать только лучше, быстрее и эффективнее. Поговорим в эфире.

Главные темы выпуска:

Новый состав правления АЭК. Кто есть кто и какие интересы отстаивает?

Как дела с фальсификатом. Неоднозначный эксперимент возращения полномочий Росстандарту

Объединиться и обновиться. Инициативы по оборудованию АЭК.

Главные инсайды 85 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель".

Из LAPP в FLEXICORE. Как за год сменить бренд и не потерять рынок. Интервью

Форум ЭТМ или праздник жизни и e-com. Частное мнение и история заказа.

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