Ульяновские энергетики приняли участие в донорской акции

3 часа назад
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Источник:
Россети Волга
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19 сентября сотрудники исполнительного аппарата и Ульяновского производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети» приняли участие в донорской акции на территории Областной станции переливания крови. Из пятнадцати участников акции четверо стали донорами впервые. Перед сдачей крови все прошли медицинский осмотр и заполнили анкету на предмет возможных противопоказаний к сдаче.

«Я уже несколько раз организовывала выезды на станцию переливания крови и стала донором впервые, как и трое моих коллег», – рассказала специалист отдела по связям с общественностью Кристина Ульман. – «Так приятно осознавать, что я могу принести пользу людям».

Также в этот день на территории станции проходило мероприятие, посвященное Всемирному дню донора костного мозга. Все желающие смогли пройти викторину и получить памятные призы – блокноты, ручки, значки и чашки. Для доноров после сдачи крови было организовано чаепитие со сладостями.

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