«Россети» обеспечили мощностью новый музейный комплекс Московского Кремля

Группа «Россети» построила электросетевую инфраструктуру для обновленного культурно-исторического пространства на Красной площади – К5. Электроэнергией будут обеспечены корпуса общей площадью 80 тыс. кв. м, где разместят экспонаты Оружейной палаты, Патриаршего дворца, соборов и хранилищ. По готовности заявителю будет выдано около 6,6 МВт мощности.

В рамках проекта специалисты компании «Россети Московский регион» установили шесть трансформаторных подстанций. Объекты оборудованы микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики, сбора и передачи данных, автоматизированными системами учета электроэнергии.

В условиях плотной и культурно значимой застройки центра Москвы энергетики проложили 15 кабельных линий протяженностью более 21 км. Для их присоединения реконструировали две подстанции 220 кВ «Павелецкая» и 110 кВ «Яузская». При этом на период модернизации питающих центров было выполнено необходимое резервирование электроснабжения потребителей.

В состав музейного комплекса будут входить отреставрированные Средние торговые ряды и новый корпус, вписанный в периметр исторического здания. Здесь, помимо экспозиции, планируется обустроить музейные хранилища, реставрационные мастерские и фонды музея, образовательный центр, лекторий с кинозалом, книжный и сувенирный магазины, кафе. Музейный комплекс будет принимать до 5 млн туристов в год.

Ранее в этом году «Россети» обеспечили дополнительной мощностью мастерские Большого театра.