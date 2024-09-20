«ЗЭТО» организовал встречу между школами города и представителями учебных заведений

«ЗЭТО» организовал профориентационную встречу между школами города и представителями средних высших учебных заведений. Среди участников были представители Псков ГУ, ИГЭУ, Политехнического колледжа , ВГСХА и ВМТК.

Выпускники и их родители получили возможность узнать о преимуществах обучения в каждом из них. Представители образовательных учреждений подробно рассказали о своих структурах, условиях поступления, обучения и проживания.

Каждое выступление сопровождалось презентациями и видеоматериалами, что позволило наглядно продемонстрировать возможности и перспективы, ожидающие будущих студентов.

Все участники встречи смогли задать интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы. Важно отметить, что такая открытая форма взаимодействия помогает школьникам и их семьям сделать осознанный выбор в пользу образовательного учреждения.

Директор по персоналу «ЗЭТО» Якушева Надежда Вячеславовна отметила важность подобных мероприятий: «Профориентационные встречи позволяют выпускникам лучше понять, какие направления и профессии сегодня востребованы. Важно, чтобы старшеклассники имели полное представление о том, что ждет их в вузах, и могли осознанно подойти к выбору своего будущего. Мы всегда рады помочь школьникам в этом непростом, но важном решении».