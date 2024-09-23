Daccord получил награду “В центре внимания” на Форуме ЭТМ в Сколково

Мероприятия производителя электрооборудования Daccord® (ранее Legrand) стали самыми посещаемыми в деловой программе на 41-м форуме инженерных систем ЭТМ, за что Daccord® удостоился приза "В центре внимания”. Семинары компании посетило более 150 человек, это лучший показатель среди всех экспонентов, а стенд Daccord® стал настоящим центром притяжения для посетителей выставки.

Форум, прошедший 19 сентября в Технопарке Сколково, собрал более 3 тысяч гостей и стал знаковым для Daccord®: компания представила новый бренд, который пришел на смену Legrand в России и Беларуси, и познакомила с ним профессионалов отрасли. Напомним, в июне производитель электрооборудования, ранее входивший в международную Группу Legrand, показал новый логотип, бренд-платформу и слоган: “Удобно работать. Комфортно жить”. В визуальном оформлении сохранилась преемственность в корпоративных цветах, что подчеркивает бесшовный переход от Legrand к Daccord®. Характерные контрастные красный, черный и серый цвета выделяли стенд среди прочих на площадке форума.

Помимо знакомства с новым брендом, специалисты Daccord® провели семинары, рассказали гостям форума о новостях компании, решениях и продуктовых новинках, а также планах развития.

“К 2030 году мы хотим стать одной из лучших электротехнических компаний. Для этого у нас есть все возможности и ресурсы: человеческий капитал, сотрудники с большими компетенциями, широкий региональный охват, мощнейшие производственные площадки, испытательный центр. На пути к нашей цели мы будем активно развиваться, предлагать новые продукты и решения,” – прокомментировал специалист по обучению компании Daccord® Александр Балашов.

Сейчас, помимо работы над расширением продуктового предложения, компания активно реализует склад готовой продукции под брендом Legrand: как импортированной, так и произведенной в России.