ООО «БСК» завершило реконструкцию подстанции в горной части Башкирии
23 сент. 2024, 17:15:17
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16 сентября на подстанции «Белорецк» Башкирской сетевой компании (дочернее предприятие АО «БЭСК»), завершилась реконструкция текущего года. Обновление основного электротехнического оборудования началось еще в 2014 году, и за 10 лет энергетики обновили большинство разъединителей и заменили устаревшие масляные выключатели на современные элегазовые аналоги.
Подстанция предназначена для обеспечения устойчивой работы энергосистемы в горной части Башкирии. Она обеспечивает надежное энергоснабжение городского и сельского населения в восточной части республики, а также предприятий крупного, среднего и малого бизнеса.
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