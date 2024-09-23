ООО «БСК» завершило реконструкцию подстанции в горной части Башкирии

16 сентября на подстанции «Белорецк» Башкирской сетевой компании (дочернее предприятие АО «БЭСК»), завершилась реконструкция текущего года. Обновление основного электротехнического оборудования началось еще в 2014 году, и за 10 лет энергетики обновили большинство разъединителей и заменили устаревшие масляные выключатели на современные элегазовые аналоги.

Подстанция предназначена для обеспечения устойчивой работы энергосистемы в горной части Башкирии. Она обеспечивает надежное энергоснабжение городского и сельского населения в восточной части республики, а также предприятий крупного, среднего и малого бизнеса.