Об использовании вторичной меди в кабельно-проводниковой продукции

Медь – металл, хорошо поддающийся вторичной переработке. Кроме того, цены на медь сейчас довольно высоки. Казалось бы, почему не использовать вторичную медь для изготовления токопроводящих жил? Собственно, некоторые производители так и поступают, но результат не радует специалистов. Давайте разберемся, почему вторичная медь как материал для проводов оказывается значительно хуже первичной, и как можно исправить данную ситуацию. А также выясним, что это может означать для поставщиков вторичной меди.

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