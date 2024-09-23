Об использовании вторичной меди в кабельно-проводниковой продукции
23 сент. 2024, 16:00:02
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Медь – металл, хорошо поддающийся вторичной переработке. Кроме того, цены на медь сейчас довольно высоки. Казалось бы, почему не использовать вторичную медь для изготовления токопроводящих жил? Собственно, некоторые производители так и поступают, но результат не радует специалистов. Давайте разберемся, почему вторичная медь как материал для проводов оказывается значительно хуже первичной, и как можно исправить данную ситуацию. А также выясним, что это может означать для поставщиков вторичной меди.
«Росэлектроника» представляет разработки для критической инфраструктуры на форуме «Микроэлектроника 2024»
23 сент. 2024, 18:00:05
ИНЭУМ им. И.С. Брука (в составе Концерна «Автоматика» входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) представляет на форуме «Микроэлектроника 2024» программируемые логические контроллеры и одноплатный компьютер на базе процессоров «Эльбрус». Изделия предназначены для применения в различных отраслях промышленности, в том числе, на объектах кр...
Ростех создал прибор для мониторинга температур в вечной мерзлоте
23 сент. 2024, 14:00:00
НПП «Эталон», входящее в «РТ-Техприемку» Госкорпорации Ростех, создало уникальную систему геотехнического мониторинга температуры на промышленных объектах в условиях сурового климата. Разработка, в частности, предназначена для выявления потенциально аварийных ситуаций в районах вечной мерзлоты. Система позволяет в режиме реального времени из...
«Росэлектроника» начала поставки импортозамещающих маркировочных огней для ЛЭП на аэродромах
23 сент. 2024, 13:30:00
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех передал заказчику первые маркировочные огни для линий электропередачи, находящихся в районе глиссад аэродромов. Они устанавливаются на высоковольтные провода между опорами ЛЭП и в темное время суток помогают пилотам держать безопасный курс при взлете и посадке. Изделия заменили аналогичные лампы иностранного производства, они превосходят за...
Новинка от КЭАЗ – решение для автоматизации и мониторинга OptiSmart
23 сент. 2024, 12:00:00
КЭАЗ смещает фокус с производства изделий на создание комплексных решений для различных индустрий. Расширение коснулось продуктового портфеля для Автоматизации, так, теперь для заказа доступно полноценное решение для автоматизации и мониторинга OptiSmart. Это комплексное программно-аппаратное решение открывает новые горизонты в области управления и контроля различными объектами и системами....
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В МЭИ разработали конструкцию камеры сгорания энергоустановки с нулевыми выбросами
16 сент. 2024, 12:18:18
Специалисты НИУ «МЭИ» разработали конструкцию кислородно-топливной камеры сгорания для углеродно-нейтральных энергетических установок, работающих на органическом топливе. Главным отличием инновационной разработки является организация сжигания природного газа в смеси кислорода и углекислого газа. «Снижение выбросов вредных веществ при производстве электроэнергии...
В Ростовской области запустят производство продукции из высокопрочных пластиков
13 сент. 2024, 12:00:12
В сентябре 2024 года научно-производственная компания «Элмика» начнёт выпускать изделия из высокотемпературных полимеров методом литья под давлением. Новый производственный участок будет организован на предприятии компании в Аксайском районе. Одновременно НПК «Элмика» реализует в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Ростовская» проект со...
Ростех поставил МЧС новую партию вездеходов для Арктики
13 сент. 2024, 11:00:00
Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех поставил МЧС России новую партию вездеходов ТМ-140. Машины будут работать в арктическом комплексном центре Архангельской области и Чукотском автономном округе. Главная особенность ТМ-140 — высокая проходимость. Вездеход может передвигаться по глубокому снегу, преодолевать болота и&n...
Ростех начал поставки импортозамещенной аппаратуры для мобильных электролабораторий
12 сент. 2024, 10:15:00
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех передал заказчику первую партию измерителей параметров трансформаторных подстанций для мобильных электротехнических лабораторий. Оборудование выполняет весь необходимый цикл испытаний и может использоваться для контроля параметров подстанций, в том числе при низких температурах и в труднодоступных районах. Новые измерители заменят ранее исп...
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал поставки модернизированных станций тропосферной связи «Гроза»
11 сент. 2024, 09:45:13
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал поставки станций тропосферной связи «Гроза» с обновленным цифровым модемом на основе нейронных сетей. Оборудование позволяет обеспечить связь в радиусе 210 км в труднодоступных районах и поддерживает скорость передачи данных до 45,5 Мбит/с. В станции «Гроза» используется технология, основанная на отражении с...
В двух тоннелях на трассе А-148 в Сочи применили новый тип дорожной разметки
10 сент. 2024, 17:45:21
В Сочи (Краснодарский край) в двух тоннелях на федеральной трассе А-148 «Дублер Курортного проспекта» нанесли новый тип дорожной разметки, которая позволяет водителям визуально контролировать расстояние до впереди движущегося автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье». В тоннеле № 3 на участке трассы с 6-го по 7-й км и № 4 на отрезке с 7-го по 8-й...
«Росэлектроника» начала поставки импортозамещенных ИК-фильтров для работы в экстремальных условиях
06 сент. 2024, 16:30:00
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил первую партию оптических инфракрасных фильтров для тепловизоров и аппаратуры видеонаблюдения, а также систем контроля уровня кислорода и опасных газов в помещениях. Изделия позволяют оборудованию работать в сумерках, темноте, тумане, при задымлении и способны заменить зарубежные аналоги шведских, американских и английских про...
«Росатом» рассказал, как применение аддитивных технологий позволяет найти решения уникальных задач машиностроительной отрасли
05 сент. 2024, 15:00:00
Заместитель генерального директора по науке бизнес-направления «Аддитивные технологии» Сергей Тепаев выступил на конференции «Специализированное оборудование для современных технологических процессов», которую традиционно проводит АО «Электромеханика» в Ржеве.Мероприятие ежегодно собирает представителей ведущих отечественных машиностроительных предприятий &ndash...
РУСАЛ начал поставки огнеупорного бетона собственной разработки
04 сент. 2024, 13:15:13
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, начал поставки огнеупорного бетона собственной разработки. Этот продукт используется заводами РУСАЛа при производстве кремния, он снижает зависимость отечественной металлургии от импортных материалов. Входящий в компанию РУСАЛ Бокситогорский глиноземный завод (БГЗ, Ленинградская область) начал производство и поставку на собственные завод...
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На Беловской ГРЭС тестируют новую систему очистки конденсатора турбины
03 сент. 2024, 11:15:20
На Беловской ГРЭС в опытную эксплуатацию введена система шариковой очистки конденсатора турбины №1. Это позволит повысить экономичность и надежность работы первого энергоблока. Конденсатор турбины тепловой электростанции — это устройство, предназначенное для конденсации отработавшего пара в турбине при низком давлении (вакууме). Конденсация пара происходит при соприкосновении его с поверх...
Группа РОСНАНО представила на выставке «Технопром-2024» новейшие роботы для инспекции и ремонта трубопроводов
03 сент. 2024, 10:30:01
Движущиеся роботизированные платформы опережают по функционалу существующие решения на рынке по обслуживанию разветвленных трубопроводов атомной нефте- и газовой отрасли. Устройства позволяют, не извлекая из-под земли или воды трубы для инспекции и ремонта, обрабатывать сварные швы изнутри и производить ультразвуковое обследование трубопроводов для предотвраще...
«Росэлектроника» поставила первую партию промышленных аккумуляторов для телекома
30 авг. 2024, 14:15:00
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил одному из российских операторов связи первую партию промышленных аккумуляторов для источников бесперебойного питания. Аппаратура способна работать при широком диапазоне температур и сохранять исходную емкость после перезарядки даже при падении напряжения ниже порогового уровня в течение длительного времени. Это позволяет обеспечить...
«Росэлектроника» выводит на рынок новые стандарты частоты и времени
30 авг. 2024, 12:30:19
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выводит на рынок цезиевые эталонные источники частоты и времени. Оборудование предназначено для высокоточной синхронизации цифровых сетей связи. Оно не имеет отечественных аналогов и способно заместить аппаратуру иностранных производителей. Цезиевые первичные эталонные источники частоты и времени применяются в качестве аппаратуры синхрон...
Ученые «Росатома» изготовили первую опытную партию топлива для уникального исследовательского реактора МБИР
29 авг. 2024, 13:30:14
Специалисты отделения топливных технологий Научно-исследовательского института атомных реакторов (АО «ГНЦ НИИАР», входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом») изготовили опытную партию тепловыделяющих элементов (твэлов) с виброуплотненным уран-плутониевым МОКС-топливом для многоцелевого быстрого исследовательского реактора МБИР, который строится в Ульяновской области....
Машиностроители «Росатома» изготовили оборудование для производства нефтепродуктов высокого экологического класса
28 авг. 2024, 18:00:17
На производственной площадке «Ижора» (Машиностроительный дивизион «Росатома») изготовлен и отгружен реактор смесового сырья, который станет частью установки гидроочистки керосина и дизельного топлива мощностью почти 2,2 млн тонн в год. Оборудование будет установлено на площадке одного из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России – Новошахтинском заводе нефте...
В России создали компактную энергоустановку для любых климатических условий
27 авг. 2024, 16:00:10
Российские ученые разработали компактную энергоустановку на основе высокотемпературных топливных элементов для любых климатических условий. Она была представлена на форуме "Технопром-2024" в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе Института катализа СО РАН. "Научно-исследовательский центр "ТОПАЗ" при участии Центра компетенций национальной технологической инициатив...