Ростех создал прибор для мониторинга температур в вечной мерзлоте

НПП «Эталон», входящее в «РТ-Техприемку» Госкорпорации Ростех, создало уникальную систему геотехнического мониторинга температуры на промышленных объектах в условиях сурового климата. Разработка, в частности, предназначена для выявления потенциально аварийных ситуаций в районах вечной мерзлоты.

Система позволяет в режиме реального времени измерять температуру многолетнемерзлых грунтов на объектах транспортной и строительной инфраструктуры, железнодорожного и нефтегазового комплекса в районах вечной мерзлоты и на других опасных участках. Рабочий диапазон системы: от −50 до +100 ºС.

Система считывает температуру объектов многозонными цифровыми датчиками температуры сразу во многих точках. Информация затем в автоматическом режиме передается на сервер по радиоканалу. Это позволяет давать точные прогнозы по температурному режиму наблюдаемого объекта и своевременно выявлять потенциально опасные отклонения для его безаварийной эксплуатации.

Разработка стала лауреатом 3-й степени на выставке «TatOilExpo-2024» в номинации «Лучший проект/техническое решение для нефтедобычи в области машиностроения».

«Система геотехнического мониторинга многолетнемерзлых грунтов НПП „Эталон“ уже поставляется в „Газпром“ для реализации проекта „Сила Сибири“, а также в другие нефтегазодобывающие компании России. Признание в рамках одного из крупнейших международных нефтегазохимических форумов подтверждает высокий уровень качества и инновационности продукции, создаваемой на предприятии. НПП „Эталон“ продолжает развивать передовые решения, соответствующие самым современным требованиям», — отметил генеральный директор «РТ-Техприемка» Владлен Шорин.

НПП «Эталон» является разработчиком и производителем уникального метрологического оборудования и средств измерений температуры — криостатов, термостатов, высокотемпературных печей, калибраторов температуры, эталонных термоэлектрических преобразователей, термопреобразователей сопротивления и других устройств.

Наряду с основным направлением деятельности предприятие занимается выпуском систем геотехнического мониторинга состояния мерзлых, промерзающих и протаивающих грунтов. Продукция НПП «Эталон» применяется на опасных и особо опасных производствах, в машиностроении, нефтегазовой и железнодорожной отраслях, на предприятиях «Газпрома», «Лукойла», РЖД, НК «Роснефть», «Интер РАО», в сфере ЖКХ.

«РТ-Техприемка» — организация прямого управления Госкорпорации Ростех. Компания является одним из лидеров в области контроля качества, обеспечивающим операционную эффективность и конкурентоспособность продукции гражданского и военного назначения. В регионах России расположено более 40 технических приемок. На базе компании созданы Центр компетенций системы управления качеством Госкорпорации Ростех и Центр «Ростех- сертификат», осуществляющий сертификацию систем менеджмента по российским и международным стандартам.

Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.