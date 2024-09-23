В Красногорске инвестор вложит 1 млрд рублей в новое электротехническое производство

Производственно-складской комплекс по производству электротехнических изделий и энергосберегающего оборудования построят в подмосковном Красногорске. Для реализации инвестиционного проекта компания «Технофарма» получила участок по региональной программе «Земля за 1 рубль».

«Объем инвестиций в строительство превысит 273 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Предприятие будет выпускать около 579 тыс. изделий ежегодно после выхода на проектную мощность. Реализация инвестиционного проекта позволит создать более 170 рабочих мест: для инженерно-технических специалистов, управленческого и рабочего персонала», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Как отметили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, проект реализуется в несколько этапов, и компания планирует инвестировать около 1 млрд рублей до 2030 года.

Выпускать «Технофарма» планирует следующую продукцию: полиразъемные энергозарядные станции (ПЭС) различного исполнения, печатные платы (ПП) и щиты электрические распределительные (ЩЭР). ПЭС, например, используют для электромобилей, а также для больших транспортных средств, таких как электрические автобусы.

Как сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области, на участке площадью 1,2 гектара, предоставленном за 1 рубль в год, компания построит комплекс, состоящий из трехэтажного административно-бытового и двухэтажного производственно-складского блока.

Размещение производства будут осуществлять в две очереди строительства. Объем производственных площадей составит не менее 20 тыс. кв.м.

Напомним, инвестор может выбрать доступную локацию для реализации проекта самостоятельно на инвестиционной карте Подмосковья: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Также предприниматель может подать заявку на подбор участка: https://invest.mosreg.ru/investor/import-substitution.