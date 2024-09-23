Адыгейский филиал «Россети Кубань» выполнил годовой план консолидации электросетевого хозяйства

Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» выполнили план консолидации объектов электросетевого хозяйства на 2024 год. Филиала принял в эксплуатацию 42 трансформаторные подстанции и 51 линию электропередачи общей протяженностью свыше 108 км. Энергообъекты расположены в Апшеронском и Белореченском районах Краснодарского края, а также Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Кошехабльском, Красногвардейском, Шовгеновском районах Республики Адыгея.

Электросетевое имущество принято в энергокомпанию от физических и юридических лиц, в том числе сельских поселений, госучреждений и предпринимателей, путем безвозмездной передачи и по договору аренды, из-за отсутствия у собственников возможности надлежащим образом обеспечивать содержание и эксплуатацию энергообъектов.

Мероприятия по консолидации направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей, обеспечение условий для устойчивого и динамичного развития энергосистемы. Одним из главных преимуществ консолидации является возможность установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение новых абонентов.

Консолидация электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).

«Россети Кубань» напоминает, что электросетевые установки являются объектами повышенной опасности. Их эксплуатация должна осуществляться в строгом соответствии с техническими правилами, нарушение которых может привести к негативным последствиям как для сторонних лиц, так и для собственников энергообъектов. Изношенное оборудование зачастую становится причиной технологических нарушений, снижения качества электроснабжения и роста потерь электроэнергии.