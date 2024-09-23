О работе Международного сообщества «Женщины в энергетике» в рамках 50-й Сессии СИГРЭ в Париже

29 августа 2024 года в рамках 50-й Сессии СИГРЭ состоялся VII международный Форум «Женщины в энергетике».

Председатель международного сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ Соланж Дэвид (Бразилия) вместе с сопредседателем Биляной Стойковской (Великобритания) выступили модераторами мероприятия, которое прошло под темой «Diverse and inclusive teams light the path to the future energy system».

Прогнозы МЭА, Межправительственной группы экспертов по изменению климата и Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) показывают, что для достижения энергетического перехода и «Чистых нулевых» выбросов (Net Zero Initiative) к 2050 году необходимо внедрять механизмы максимального уменьшения выбросов CO2 в атмосферу, наряду с внедрением возобновляемых источников в энергетическую отрасль.

Целесообразно приложить значительные усилия для обсуждения и определения того, как в рамках сообщества эффективно участвовать в этом диалоге высокого уровня по энергетике и другим видам деятельности, чтобы достичь чистого нулевого уровня выбросов.

На форуме СИГРЭ «Женщины в энергетике» (WIE) обсуждались несколько аспектов, касающихся энергетического перехода:

Какие шаги следует предпринимать в ВУЗах для преобразования отрасли?

Каковы тенденции и следующие шаги электроэнергетической отрасли?

Каким может быть вклад женщин?

С докладами в рамках форума выступили:

Карла Дамасино (Carla Damasceno), Представитель от Бразилии в международном сообществе «Женщины в энергетике» СИГРЭ представила доклад по итогам исследования, проводимого внутри сообщества о мерах поддержки женщин в энергетике стран-участниц сообщества и глобальной кооперации.

С докладом о Цифровой трансформации СИГРЭ выступил Генеральный секретарь организации Филипп Адам (Philippe Adam).

Сессию «Исследовательские комитеты – лидеры изменений СИГРЭ» модерировала д-р Бритта Бухолц (Britta Buchholz) на которой обсуждали миссию женщин в формировании новой повестки мира и доверия. На сессии также выступили руководители следующих ИК СИГРЭ: А3 - Оборудование для магистральных и распределительных электрических сетей; В3 - Подстанции и электроустановки; В5 - Релейная защита и автоматика; С3 - Влияние энергетики на окружающую среду.



Обсудили конкретные примеры и возможности вовлечения женщин в деятельность комитетов, а также отметили важность миссии женщин в формировании новой повестки мира и развития электроэнергетики.

Итогом мероприятия стала презентация стендовых докладов стран-участниц сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ.

На форуме онлайн-участие приняла Юлия Жилкина - к.э.н., представитель от России в сообществе «Женщины в энергетике» СИГРЭ.

Справочно:

Форум «Женщины в энергетике» (CIGRE WiE) проводится в рамках Сессий СИГРЭ с 2016 года.

CIGRE WiE — это форум, на котором женщины-инженеры могут взаимодействовать, развивать свою карьеру, повышать свои профессиональные навыки и воплощать в жизнь свои достижения.

Кроме того, это уникальная возможность для женщин, уже активно работающих в СИГРЭ, и тех, кто активно участвует в энергетике, встретиться друг с другом, также с представителями руководящих органов СИГРЭ для обсуждения практических решений, обеспечивающих расширенное и устойчивое участие женщин в области энергетики.

К формированию повестки форумов активно привлекаются национальные комитеты СИГРЭ, действующие в странах — членах ассоциации.