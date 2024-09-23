«Россети Кубань» повысили надежность высоковольтной ЛЭП в Адыгее

В Адыгейском филиале «Россети Кубань» энергетики выполнили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Усть-Лабинск – Еленовская». Энергообъект обеспечивает надежное электроснабжение потребителей Усть-Лабинского района Краснодарского края и Красногвардейского района Республики Адыгея.

Специалисты энергокомпании заменили на ЛЭП вышедшие из строя изоляторы на современные из закаленного стекла, которые имеют повышенную механическую прочность, устойчивы к перепадам температур и воздействию окружающей среды.

Для повышения экологической безопасности, сохранения популяции птиц и снижения рисков замыкания в электрических сетях энергетики установили 120 птицезащитных устройств (ПЗУ), комплект которых состоит из диэлектрической конструкции и крепежных элементов, монтируется на траверсах линий электропередачи поверх изоляторов.

ПЗУ оберегают птиц от контакта с токоведущими элементами ЛЭП и защищают от поражения электрическим током, а также предотвращают загрязнение гирлянд изоляторов от продуктов жизнедеятельности пернатых, что значительно снижает вероятность технологических нарушений в работе электроустановок.

Работы по подготовке энергооборудования к пиковым нагрузкам осенне-зимнего периода в зоне ответственности Адыгейских электрических сетей в настоящее время выполнены на 90%.