В Амурской области компании «Нацпроектстроя» расширили участок БАМа Хорогочи – Моховой

Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя расширил и перевел на цифровое управление перегон БАМа Хорогочи – Моховой. По новому второму пути уже пошли поезда.

В ходе модернизации перегона специалисты «Бамстроймеханизации» построили 6,2 км второго пути. Магистраль здесь проходит через болота и многолетнюю мерзлоту, что повышает риски просадок путей. Чтобы повысить надежность дороги, на участке обустроили водоотводные канавы, в основание земляного полотна уложили стабилизирующие материалы - геотекстиль и геомебраны. Откосы насыпи покрыли охлаждающей наброской, это предотвратит таяние мерзлоты. Общий объем земляных работ составил 100,2 тысяч кубометров грунта. На пересечении с водными преградами построили 3 моста и удлинили одну водопропускную трубу.

Управление движением на перегоне перевели в цифровой режим. Для этого здесь внедрили современную микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ разработки и производства компаний Дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя. Система позволяет через компьютер управлять стрелками и светофорами, устанавливать маршруты поездов.

Также строители проложили 93,2 километров кабелей СЦБ и связи. Проведена реконструкция высоковольтных линий. Для этого специалисты установили 102 металлические опоры. При модернизации путей смонтировали 4 стрелочных перевода.

Перегон Хорогочи – Моховой расположен на линии БАМа Тында – Хани. Всего Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя возведет здесь 135 километров вторых путей. После окончания комплексной реконструкции провозная способность на данном направлении вырастет с 31 млн тонн до 55 млн тонн.