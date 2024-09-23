Картина будущего кабельного рынка и полу-меры в компаундах. Читайте сентябрьский номер журнала RusCable Insider

23 сент. 2024, 19:12:55
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Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
RusCable.Ru
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Сентябрьский номер журнала RusCable Insider захотелось сделать более поэтичным, чем обычно. Хочется ярких метафор, интересных сравнений и богатого русского языка. Получается как-то так:

В туманном 2023 году, когда кабельный бизнес казался на пике, словно корабль в бурных водах, пришло осознание: дальше так не будет. Полугодие принесло свои плоды, а ключевая ставка взлетела, как птица в небо. Льготная ипотека растаяла, как утренний туман, оставив за собой лишь эхо надежд. Но КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" не унывает. В их сердце горит огонь оптимизма, словно маяк в ночи. Они видят гигатренды, как звезды на небе, и осознают глобальные угрозы, как темные тучи на горизонте. Но даже в этом хаосе они готовы создавать свою собственную реальность, как художник, рисующий на холсте судьбы. В этом выпуске вас ждут яркие, обсуждаемые и порой сомнительные новости и релизы полимерной отрасли. Мы погрузимся в мир общих собраний Ассоциации "Электрокабель", где обсуждаются финансы, оборудование и даже победы и разочарования Росстандарта.

Ничего не понятно, но очень интересно? Разобраться в кабельном рынке действительно не просто, но мы сделали это. Вот главные темы на которые стоит обратить внимание:

  • Кабельные полу-меры. Яркие, обсуждаемые и сомнительные новости и релизы полимерной отрасли. От деградации качества компаундов и результатов проверок до достижений в компаундировании! 
  • 85 Общее собрание Ассоциации "Электрокабель". Рынок, финансы, оборудование, НДС-победы и Росстандарт-разочарования. Все подробности.
  • Итоги выборов Президента и Правления Ассоциации "Электрокабель". Кто будет определять игру в "Высшей лиге кабельного бизнеса"?
  • Интервью с инкогнито. Переход на алюминий и "молчаливое" согласие на фальсификат. Почему экономика стала важнее техники.
  • Красная и оранжевые зоны проверок EL-комитета. Крымские итоги и дайджест публикаций от НОПСМ.
  • Переломный момент алюминиевой отрасли. Электропроводка автомобилей может перейти на новый металл.

Что еще интересного произошло в отрасли за месяц и на что точно стоит обратить внимание каждому участнику рынка узнаете из свежего номера журнала RusCable Insider. Выпуск уже доступен!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №354 - Программа на будущее и кабельные полу-меры

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