Картина будущего кабельного рынка и полу-меры в компаундах. Читайте сентябрьский номер журнала RusCable Insider

Сентябрьский номер журнала RusCable Insider захотелось сделать более поэтичным, чем обычно. Хочется ярких метафор, интересных сравнений и богатого русского языка. Получается как-то так:

В туманном 2023 году, когда кабельный бизнес казался на пике, словно корабль в бурных водах, пришло осознание: дальше так не будет. Полугодие принесло свои плоды, а ключевая ставка взлетела, как птица в небо. Льготная ипотека растаяла, как утренний туман, оставив за собой лишь эхо надежд. Но КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" не унывает. В их сердце горит огонь оптимизма, словно маяк в ночи. Они видят гигатренды, как звезды на небе, и осознают глобальные угрозы, как темные тучи на горизонте. Но даже в этом хаосе они готовы создавать свою собственную реальность, как художник, рисующий на холсте судьбы. В этом выпуске вас ждут яркие, обсуждаемые и порой сомнительные новости и релизы полимерной отрасли. Мы погрузимся в мир общих собраний Ассоциации "Электрокабель", где обсуждаются финансы, оборудование и даже победы и разочарования Росстандарта.

Ничего не понятно, но очень интересно? Разобраться в кабельном рынке действительно не просто, но мы сделали это. Вот главные темы на которые стоит обратить внимание:

Кабельные полу-меры. Яркие, обсуждаемые и сомнительные новости и релизы полимерной отрасли. От деградации качества компаундов и результатов проверок до достижений в компаундировании!

85 Общее собрание Ассоциации "Электрокабель". Рынок, финансы, оборудование, НДС-победы и Росстандарт-разочарования. Все подробности.

Итоги выборов Президента и Правления Ассоциации "Электрокабель". Кто будет определять игру в "Высшей лиге кабельного бизнеса"?

Интервью с инкогнито. Переход на алюминий и "молчаливое" согласие на фальсификат. Почему экономика стала важнее техники.

Красная и оранжевые зоны проверок EL-комитета. Крымские итоги и дайджест публикаций от НОПСМ.

Переломный момент алюминиевой отрасли. Электропроводка автомобилей может перейти на новый металл.

Что еще интересного произошло в отрасли за месяц и на что точно стоит обратить внимание каждому участнику рынка узнаете из свежего номера журнала RusCable Insider. Выпуск уже доступен!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №354 - Программа на будущее и кабельные полу-меры