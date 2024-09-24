1 млрд рублей инвестируют в новый распределительный центр в Лыткарино

Компания «Тимоша» построит в подмосковном городском округе Лыткарино крупный распределительный центр. В целях поддержки реализации инвестиционного проекта компании по упрощенной процедуре, без проведения торгов, был передан в аренду земельный участок, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Мининвест Подмосковья поддержал значимый для региона инвестпроект компании «Тимоша». В качестве имущественной поддержки инвестор получил в аренду землю без проведения процедуры торгов. Объем инвестиций в запуск распределительного центра составит 1 млрд рублей. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2027 год. На предприятии планируется создать 100 рабочих мест», - сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Общая площадь переданного инвестору земельного участка составляет 4,2 га. На территории участка компания построит два корпуса, которые будут включать складские и административные помещения. Общая площадь корпусов составит 19 тыс. кв.м.

В соответствии с соглашением о передаче участка земли в аренду без торгов, компания «Тимоша» сможет выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости после выполнения своих обязательств по реализации инвестпроекта.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестиционного проекта можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Среди фильтров на инвесткарте есть, в том числе, фильтр для подбора участков, которые можно получить по упрощенной процедуре – без проведения торгов. На данный момент в регионе инвесторам предлагается порядка 190 таких объектов.