Ассоциация НОПСМ. «Строительный фальсификат: время избавляться от вредных привычек!»
24 сент. 2024, 14:00:14
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Качество строительных материалов — ключ к надежным и безопасным зданиям, что особенно важно для нацпроекта «Жилье и городская среда». Проблема фальсификата становится все более актуальной. На основные вызовы в области борьбы с фальсификатом ответили исполнительный директор Ассоциации НОПСМ Антон Солон и руководители ключевых отраслевых объединений
В новом материале Агентства новостей «Строительный бизнес» председатель EL-Комитета Дмитрий Зорин, генеральный директор АПТС Владислав Ткаченко, генеральный директор ЕВРАРОС Игорь Прудников и исполнительный директор Ассоциации РОСИЗОЛ Евгения Свиридова делятся мыслями о том, как бороться с фальсификатом
Читайте статью и узнайте, что делать, чтобы избавиться от вредных привычек раз и навсегда!
«ЭЛКА-Кабель» примет участие в ХIII Петербургском международном газовом форуме
24 сент. 2024, 13:30:14
С 8 по 11 октября «ЭЛКА-Кабель» примет участие в ХIII Петербургском международном газовом форуме, в одном из ключевых мировых событий газовой отрасли. Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) — это одно из самых значимых событий в энергетической отрасли, которое собирает участников со всего мира. Форум предоставляет уникальную платформу для обмена опытом, обс...
Завод АО «ЭСПКБ »ТЕХНО" продолжает работать
24 сент. 2024, 10:15:01
Двадцатого сентября 2024 года на территории АО «ЭСПКБ «ТЕХНО» произошел крупный пожар. Полностью сгорел офис и сильно пострадал цех кабельного производства. Кроме того, в данный момент, отсутствуют электроснабжение и интернет. Потери огромные, но завод жив. Часть производственных помещений и оборудования уцелели, коллектив будет сохранен. Восстановительные работы начались. Планир...
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Достижения IEK GROUP отмечены Евразийской Премией «Золотой Фотон. Выбор умного города»
24 сент. 2024, 09:30:00
17 сентября состоялось награждение победителей Евразийской Премии «Золотой Фотон. Выбор умного города». Проекты IEK GROUP были представлены в категории «Достижения года» в двух номинациях — «Прорыв года» и «Лучшая маркетинговая кампания». Обе стали для нас победными. Вывод на рынок безрамочных электроустановочны...
Людиновокабель принял участие на Форуме ЭТМ в Сколково
24 сент. 2024, 09:15:00
19 Сентября 2024 в Москве (Сколково) компания Людиновокабель приняла участие в крупнейшем отраслевом мероприятии по инженерным системам в атриуме Технопарка - Форум ЭТМ 2024. В рамках форума компания представила свою продукцию, прежде всего имеющий аккредитацию ФСК самонесущий изолированный провод (СИП), рекомендованные для атомных объектов контрольные и силовые кабели, а так же инновационные в...
Компания:
Daccord получил награду “В центре внимания” на Форуме ЭТМ в Сколково
23 сент. 2024, 16:30:20
Мероприятия производителя электрооборудования Daccord® (ранее Legrand) стали самыми посещаемыми в деловой программе на 41-м форуме инженерных систем ЭТМ, за что Daccord® удостоился приза "В центре внимания”. Семинары компании посетило более 150 человек, это лучший показатель среди всех экспонентов, а стенд Daccord® стал настоящим центром притяжения для посетителей выставки....
Компания:
«Камский кабель» приглашает на Петербургский газовый форум
23 сент. 2024, 15:15:02
С 8 по 11 октября представители ООО «Камский кабель» примут участие в Петербургском международном газовом форуме, который состоится в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум». На выставке предприятие продемонстрирует свои новые разработки, а также импортозамещающую продукцию для нефтегазовой отрасли. Технические специалисты и представители отдела продаж компании ответят на во...
Компания:
Завод «Спецкабель» представит свои разработки на Всероссийском Морском Конгрессе
23 сент. 2024, 15:00:04
Завод СПЕЦКАБЕЛЬ ставит во главу угла безопасность каждого судна. Завод «Спецкабель» готовится представить разработки на Всероссийском Морском Конгрессе 24–25 сентября в Москве. Это мероприятие станет площадкой для встречи экспертов, производителей и потребителей услуг в области судостроения, судоходства, морской логистики и других секторов морской экономики. На протяжении...
Hyperline представляет новинку — кабель Hyperline UUTP4R-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305
23 сент. 2024, 12:45:00
Первая партия из 1311 упаковок уже отправлена на склад и поступит в продажу до конца октября. Этот кабель, произведённый в России, с системной гарантией 25 лет. Кабель не распространяет горение при групповой прокладке, что подтверждено обязательным пожарным сертификатом по 123-ФЗ (исполнение - нг(А)-HF). Весь процесс производства контролируется по строгим стандартам Hyperline, что гарантирует высо...
Компания:
В ООО «РН-Юганскнефтегаз» начались опытно-промышленные испытания новейшей разработки Электрощит Самара
23 сент. 2024, 12:15:00
В сентябре 2024 года стартовали опытно-промышленные испытания станций управления серии СУ-СЭЩ на Правдинском и Приобском нефтяных месторождениях ООО «РН-Юганскнефтегаз». Станции управления серии СУ-СЭЩ предназначены для защиты, регулирования и управления погружными электроцентробежными насосами добычи нефти. СУ-СЭЩ обеспечивают работу с погружными электродвигателями ПЭД по ГОСТу 180...
ЧЭАЗ посетил депутат Госдумы Сергей Морозов
23 сент. 2024, 11:45:00
Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе, первый заместитель председателя Комитета по региональной политике и местному самоуправлению ознакомился с работой инженерно-производственных комплексов предприятия. В ходе экскурсии генеральный директор АО «ЧЭАЗ» Александр Горелов подчеркнул, что сегодня миссия компании - занять и удерживать лидерск...
Компания:
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ Воронежкабель
23 сент. 2024, 10:30:21
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГ Пнг (А) - LS 3*2,5 торговой марки Воронежкабель, закупленной в розничном магазине электротехники г. Краснодара (ИП Нафанаилов М.А. магазин «ЭлектроЛайн»). Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлено нарушение по показателю среднее значени...
Решение ITK обеспечит качественную связь для ИТ-специалистов Сбера в новом технохабе
23 сент. 2024, 10:07:29
В Санкт-Петербурге открылся крупнейший технохаб Сбера площадью около 35 тысяч м2. Комплексное решение IEK GROUP на базе телекоммуникационного оборудования ITK и металлических кабеленесущих систем IEK заменило оборудование европейских брендов и обеспечило качественную связь в офисе для ИТ-специалистов. Медный кабель категорий 6 и 6А и волоконно-о...
Экопластикс начал публиковать динамику цен на полимеры
23 сент. 2024, 09:45:01
Компания Экопластикс, один из крупнейших дистрибьюторов импортных полимеров на территории России, начала на своем сайте публиковать данные о динамике цен на все свои продукты. На протяжении более чем 15 лет своей деятельности Экопластикс накапливал историю цен по всем маркам полимеров, представленным в своем каталоге. В сентябре 2024 года было принято решение о начале открытой публикации график...
Продукция «Спецкабеля» — на нефтегазовых объектах северных регионов
23 сент. 2024, 09:30:23
ГТРК «Регион-Тюмень» представила зрителям сюжет об универсальном кабеле марки СКАБ-С завода «Спецкабель». Этот кабель нашел применение на нефтегазовых объектах России. СКАБ-С – это «кабель-конструктор». Структура кабеля включает в себя жилы, изоляцию, индивидуальный и общий экраны, защитные элементы. Каждый из этих компонентов доступен в разных варианта...
«ЗЭТО» организовал встречу между школами города и представителями учебных заведений
20 сент. 2024, 16:15:12
«ЗЭТО» организовал профориентационную встречу между школами города и представителями средних высших учебных заведений. Среди участников были представители Псков ГУ, ИГЭУ, Политехнического колледжа , ВГСХА и ВМТК. Выпускники и их родители получили возможность узнать о преимуществах обучения в каждом из них. Представители образовательных учреждений подробно рассказали о своих структур...
АО «МЕТАКЛЭЙ» вступило в Ассоциацию Электрокабель
20 сент. 2024, 16:06:30
На очередном, 85-м собрании АЭК компания АО «МЕТАКЛЭЙ» была принята в состав Ассоциации «Электрокабель». НП «Ассоциация «Электрокабель» (свидетельство о государственной регистрации от 26 февраля 2003г., № 1037722010204), объединяет предприятия, организации и фирмы по производству кабеля, а так же поставщиков материалов и оборудования. В состав А...
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АО «Газпром энергосбыт Тюмень» успешно прошло аудит системы менеджмента качества
20 сент. 2024, 16:00:43
АО «Газпром энергосбыт Тюмень» прошло аудиторскую проверку системы менеджмента качества на соответствие требованиям Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015. Энергетикам выдан соответствующий сертификат, 16-й по счету за 19-летнюю историю компании. В этом году аудиторы работали в Сургуте, Нефтеюганске, Лангепасе и Нижневартовске. В главном офисе, филиале и межрайонных отделения...
GENESIS объявила об успешных испытаниях нового полимерного материала для изоляции жилы LAN-кабеля
20 сент. 2024, 15:37:00
Компания «GENESIS» объявила об успешных испытаниях нового полимерного материала для изоляции жилы LAN-кабеля. Проект был реализован совместно с ведущим российским производителем LAN-кабеля, и прошел строжайшую проверку в лаборатории и на технологическом оборудовании. Это позволило получить беспристрастную оценку качества и эффективности компаунда. На испытаниях удалось добиться...
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Электрощит Самара изготовил оборудование для компании «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
20 сент. 2024, 13:30:39
18-19 сентября Электрощит Самара посетили представители ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК). Цель визита – приемка комплектных распределительных устройств КРУ СЭЩ-59, изготовленных самарским производителем для кыргызстанской компании. После приемо-сдаточных работ оборудование под брендом Электрощит Самара отправится в Бишкек, где специалисты предприятия пр...
Белгородэнерго в 7 раз увеличил мощность средней образовательной школы №11 города Белгорода
19 сент. 2024, 17:28:51
Для выдачи дополнительных 308 кВт мощности энергетики смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию и проложили несколько участков кабельных линий электропередачи. Все работы выполнили с опережением графика, чтобы подготовить учреждение к началу учебного года, сообщает телеграм-канал «Информбюро» https://t.me/informationbureau/9584 Школа построена в 1958 году, рассчитана ...