Ассоциация НОПСМ. «Строительный фальсификат: время избавляться от вредных привычек!»

Качество строительных материалов — ключ к надежным и безопасным зданиям, что особенно важно для нацпроекта «Жилье и городская среда». Проблема фальсификата становится все более актуальной. На основные вызовы в области борьбы с фальсификатом ответили исполнительный директор Ассоциации НОПСМ Антон Солон и руководители ключевых отраслевых объединений



В новом материале Агентства новостей «Строительный бизнес» председатель EL-Комитета Дмитрий Зорин, генеральный директор АПТС Владислав Ткаченко, генеральный директор ЕВРАРОС Игорь Прудников и исполнительный директор Ассоциации РОСИЗОЛ Евгения Свиридова делятся мыслями о том, как бороться с фальсификатом



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