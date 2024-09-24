Энергетики «Белгородэнерго» помогают обеспечить безопасность жителей Ракитянского района
24 сент. 2024, 17:00:15
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В местах массового скопления людей специалисты Ракитянского РЭС установили 40 модульных укрытий и приняли непосредственное участие в работах по укреплению остановочных комплексов мешками с песком. В защитных сооружениях можно спрятаться в случае получения сигнала «Ракетная опасность», — сообщает телеграм-канал «Информбюро» https://t.me/informationbureau/9634
Мероприятия выполнены в короткие сроки с участием представителей местных компаний и обычных жителей.
Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро» https://t.me/informationbureau/9634
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