Энергетики «Белгородэнерго» помогают обеспечить безопасность жителей Ракитянского района

В местах массового скопления людей специалисты Ракитянского РЭС установили 40 модульных укрытий и приняли непосредственное участие в работах по укреплению остановочных комплексов мешками с песком. В защитных сооружениях можно спрятаться в случае получения сигнала «Ракетная опасность», — сообщает телеграм-канал «Информбюро» https://t.me/informationbureau/9634

Мероприятия выполнены в короткие сроки с участием представителей местных компаний и обычных жителей.

Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро» https://t.me/informationbureau/9634