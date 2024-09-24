Еще один шаг к строительству линии метротрамвая в Челябинске

Открыто движение по новому второму пути на участке между станциями Хибины и Нефелиновые Пески. Этот отрезок используется как для грузовых, так и для пассажирских поездов, следующих в Мурманск. После запуска порта Лавна через него также будут проходить составы по новой ветке Выходной – Лавна, сообщает Телеграмм-канал РЖД. Во время строительства было уложено 11,1 км путей, установлено 10,7...