Еще один шаг к строительству линии метротрамвая в Челябинске
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство стартового котлована остановочного пункта «Улица Косарева» линии «Север-Юг» скоростного транспорта в Челябинске в рамках этапа 1.6.2.
Проектируемый объект – площадку №106 разместят в Советском районе на проспекте Победы между домами №212 и №230.
По словам главного эксперта проекта Дениса Авдошина, стартовый котлован будет служить под сооружение лотка для старта тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК).
«Его максимальная ширина составит около 17,7 метров, длина – 71 метр, а максимальная глубина достигнет 11,8 метров», – добавил представитель Главгосэкспертизы.
Застройщик – АО «Челябинский метротрамвай». Проектировщик – АО «Моспроект-3».