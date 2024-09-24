На Ростовской АЭС модернизировали резервную дизельную электростанцию энергоблока №2

Повышение уровня безопасности атомных станций - основа надежной и эффективной работы топливно-энергетического комплекса России.

Резервную дизельную электростанцию (РДЭС) энергоблока № 2 Ростовской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») оснастили 12-ю дополнительными датчиками контроля охлаждающей воды цилиндров дизель-генератора.

Работы по программе модернизации выполнены в период планового ремонта энергоблока. Информация с нового оборудования будет передаваться на пункт контроля в режиме реального времени, и в случае превышения нормы по температуре охлаждающей воды датчики подадут сигнал оперативному персоналу атомной станции для принятия необходимых решений.

«В обычном режиме РДЭС находится в состоянии дежурства и только в случае выхода из строя основных источников электропитания - включается в работу, обеспечивая бесперебойное функционирования систем безопасности энергоблока. Подобные датчики ранее уже были установлены на РДЭС энергоблоков №3 и №4, а также на общеблочной резервной дизельной электростанции. Модернизация позволяет спрогнозировать неисправности на ранней стадии развития дефектов и своевременно их устранить», - отметил директор Ростовской атомной станции Андрей Сальников.

В ближайших планах Ростовской АЭС - дооснащение контрольно-измерительными приборами температуры охлаждающей воды РДЭС энергоблока №1. Эта работа будет выполняться во время планово-предупредительного ремонта первого энергоблока, старт которого запланирован на октябрь этого года.

Всего в 2024 году на выполнение программы модернизации Ростовской атомной станции будет затрачено 5,5 млрд рублей. Еще 1 млрд рублей планируется направить на работы по поддержанию оборудования физической защиты объекта, а также на повышение ядерной, радиационной и пожарной безопасности.

Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 млн кВтч.

Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 30%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей с общим населением более 27 миллионов человек.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.