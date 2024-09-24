На заводе Porsche в Германии введена в эксплуатацию СНЭЭ на базе отслуживших гарантийный срок аккумуляторов электромобилей

24 сент. 2024, 17:15:15
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
АО СО ЕЭС
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На площадке сборочного завода Porsche в Лейпциге введена в работу СНЭЭ на базе аккумуляторов, снятых по истечении их гарантийного срока эксплуатации с предсерийных и рабочих электромобилей завода.

СНЭЭ мощностью 5 МВт и энергоемкостью 10 МВт*ч на площади ≈800 м2 состоит из 4 400 аккумуляторных модулей, объединённых в четыре блока, и может работать с перегрузкой до 20% в течение коротких периодов времени. Каждый блок подключен к распределительной сети среднего напряжения через инвертор и трансформатор. Электроэнергия для заряда СНЭЭ частично вырабатывается установленными на территории завода солнечными установками суммарной пиковой мощностью 9,4 МВт, частично поступает из распределительной сети. Срок службы СНЭЭ составляет свыше 10 лет, замена отдельных аккумуляторных модулей при необходимости может быть осуществлена независимо от других модулей.

СНЭЭ используется в качестве резервного источника питания завода. К концу года планируется интегрировать ее в балансирующий рынок для оказания доступных видов системных услуг по стабилизации напряжения в распределительной сети.

Информационно-аналитический ресурс Smart Energy http://www.smart-energy.com

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