Нерюнгринская ГРЭС повышает надежность работы оборудования

Энергетики Нерюнгринской ГРЭС АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) продолжают модернизацию действующего оборудования.

В настоящее время специалисты производят установку нового блочного трансформатора ЭБ №3. Он позволит повысить надежность работы электрооборудования и электростанции в целом.

В течение летнего периода на турбоагрегате №3 был проведен капитальный ремонт: заменены корпуса высокого, среднего и низкого давления, отремонтированы роторы турбины, надбандажные уплотнения, крепежи цилиндров и запорная арматура.

Сейчас ведутся работы по замене поверхностей нагрева котлоагрегата №3 (общий объем более 400 тонн) и газоходов (40 тонн). Также заменены электрофильтры, выполнено более 2000 сварочных стыков из 2641.