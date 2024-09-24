Нерюнгринская ГРЭС повышает надежность работы оборудования
Энергетики Нерюнгринской ГРЭС АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) продолжают модернизацию действующего оборудования.
В настоящее время специалисты производят установку нового блочного трансформатора ЭБ №3. Он позволит повысить надежность работы электрооборудования и электростанции в целом.
В течение летнего периода на турбоагрегате №3 был проведен капитальный ремонт: заменены корпуса высокого, среднего и низкого давления, отремонтированы роторы турбины, надбандажные уплотнения, крепежи цилиндров и запорная арматура.
Сейчас ведутся работы по замене поверхностей нагрева котлоагрегата №3 (общий объем более 400 тонн) и газоходов (40 тонн). Также заменены электрофильтры, выполнено более 2000 сварочных стыков из 2641.
«Программа повышения надежности оборудования Нерюнгринской ГРЭС АО «ДГК» рассчитана до 2029 года. Мы поэтапно обновляем действующее тепло- и электрооборудование, чтобы обеспечить стабильную и безопасную работу станции», — рассказал главный инженер СП «Нерюнгринская ГРЭС» Михаил Волобуев.