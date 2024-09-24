ОЭЗ «Технополис Москва» увеличивает количество резидентов

Столичное предприятие АО «САГА Технологии» получило статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Это дает компании возможность получать ряд налоговых преференций. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Развитие сервисной инфраструктуры остается нашей приоритетной задачей. По поручению Мэра Москвы внедряем лучшие в мире бесконтактные платежные сервисы, в том числе за счет новых решений столичных компаний. Присвоение статуса резидента позволяет предприятиям внедрять самые современные разработки и инвестировать в новые высокотехнологичные проекты. Например, за первое полугодие 2024 года частные инвестиции резидентов ОЭЗ составили около 30 млрд рублей, что почти на 10 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами стали производители микроэлектроники и фотоники», – рассказал Максим Ликсутов.

Новый резидент ОЭЗ «САГА Технологии» производит банковское оборудование, высокотехнологичные аппараты самообслуживания и решения для автоматизации производства. В столице компания успешно локализовала производство российских банкоматов с функцией рециркуляции денег. Аппараты самообслуживания сейчас можно встретить практически везде – от крупных торговых сетей, в которых работают кассы самообслуживания, до пунктов оплаты парковки с паркоматами.

«Сегодня в столичной ОЭЗ свою деятельность ведут более 200 компаний, из которых свыше 100 промышленных предприятий имеют статус резидента. Это дает им возможность пользоваться московскими мерами государственной поддержки, в частности, рядом налоговых преференций. Мы заинтересованы в увеличении количества резидентов ОЭЗ «Технополис Москва». Благодаря статусу компании могут больше инвестировать в свои проекты, расширять и локализовать производства, наращивать выпуск продукции и увеличивать количество рабочих мест», – отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Также предприятие производит зарядные станции для электротранспорта, которые уже действуют на улицах Москвы и других регионов.

«На площадке ОЭЗ «Технополис Москва» мы разместим производство касс самообслуживания и нашего флагмана – российского банкомата с рециркуляцией денег. Только за 6 месяцев этого года мы передали заказчикам более 5 тысяч таких аппаратов, а запуск новых линий позволит увеличить производство и удовлетворить растущий спрос. С открытием цехов в ОЭЗ «Технополис Москва» мы планируем увеличить наш штат и открыть около сотни вакансий. Благодаря поддержке города и снижению налоговой нагрузки, мы сможем нарастить количество и состав станочного парка предприятия и финансировать разработки новых продуктов», – сообщила коммерческий директор АО «САГА Технологии» Оксана Калашникова.

Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» принимают участие в федеральных и региональных проектах по развитию сервисной инфраструктуры. Например, столица является лидером в мире по развитию сервисной инфраструктуры транспортной системы, где бесконтактные платежные системы пользуются большим спросом у москвичей.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.