Обустройство освещения Муринского парка подорожает почти на треть

Траты на установку наружного освещения в Муринском парке на участке от Гражданского проспекта до улицы Руставели подорожают на 148 млн рублей. Это следует из проекта распоряжения Смольного, 23 сентября представленного для прохождения антикоррупционной экспертизы.



Документ даст разрешение по соглашению сторон изменить условия госконтракта на освещение участка парка в части увеличения его стоимости до 631,7 млн рублей. Контракт на 498,9 млн рублей в феврале 2023 года был заключен с компанией «Тесла».



В качестве причины роста стоимости указаны внесенные в проектную документацию изменения, которые потребовали повторного получения положительного заключения госэкспертизы.



Согласно данным госзакупок, в настоящее время исполнено работ на 47 млн рублей. Плановая дата исполнения контракта — 21 декабря 2024 года. По информации СПАРК, «Тесла» зарегистрирована в Москве. Гендиректором является Василий Фоменко, он же владеет компанией как лично, так и через омскую компанию «Буяка». В 2023 году «Тесла» заключила 12 госконтрактов более чем на 1,2 млрд рублей, в 2024 году — 7 госконтрактов на 943 млн рублей. Контракты в основном касаются строительства наружного освещения петербургских улиц и парков.



Муринский парк благоустраивают в рамках нескольких этапов и нескольких контрактов, а саму зеленую зону можно условно разделить на три части, которые отделяют друг от друга дороги — Светлановский и Гражданский проспекты.



В июле Следственный комитет отреагировал на жалобы горожан об уничтожении газонов и деревьев в ходе благоустройства. По словам депутата Заксобрания Петербурга Алексея Зинчука, следователи вместе с местными жителями и общественниками обследовали участок парка от Светлановского проспекта до Гражданского проспекта. «Фонтанка» подробно рассказывала о ситуации с этими работами и показывала плачевное состояние зеленой зоны. В сентябре доложить о ходе проверки проблем с благоустройством потребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.