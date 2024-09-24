Сергей Цивилев обсудил с главой Приморского края Олегом Кожемяко развитие энергетики региона

Сергей Цивилев провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. В ходе совещания были рассмотрены вопросы развития топливно-энергетического комплекса региона, включая строительство новых объектов генерации различных типов для покрытия растущих потребностей Приморья.



В частности, было принято решение о продолжении работ по модернизации и увеличению мощности существующих электростанций. Так, мощность Партизанской ГРЭС должна увеличиться на 280 МВт, Владивостокской ТЭЦ – на 77 МВт, Артемовской ТЭЦ-2 – на 440 МВт. В результате мощность энергосистемы Приморья должна увеличиться с 2,7 ГВт до 3,5 ГВт.



Отдельное внимание было уделено обеспечению электросетевой инфраструктурой проекта по созданию в Хасанском муниципальном округе Приморского края круглогодичного морского курорта, реализуемого в рамках федерального проекта «5 морей и озеро Байкал» в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.

Кроме того, Сергей Цивилев поручил проработать вопрос строительства ГАЭС в Надеждинском районе Приморья. Отличительной чертой таких гидроэлектростанций является способность не только производить, но и аккумулировать электроэнергию. Также должна быть рассмотрена возможность строительства новой ТЭЦ на базе Новошахтинского угольного месторождения, мощность которой должна составить 400 МВт.



Кроме того, Министр отметил перспективы использования угольной продукции месторождений Приморского края для работы угольных электростанций региона.

«Поставки угля с близлежащих месторождений позволят разгрузить железнодорожную инфраструктуру и окажут положительный экономический эффект за счет более короткого логистического плеча», – указал он.

Ранее на полях Восточного экономического форума Глава Минэнерго сообщил, что темпы потребления энергии на Дальнем Востоке растут намного быстрее, чем в среднем по России – 3,9% против 1,5% в других регионах.