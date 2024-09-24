С 8 по 11 октября «ЭЛКА-Кабель» примет участие в ХIII Петербургском международном газовом форуме, в одном из ключевых мировых событий газовой отрасли.

Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) — это одно из самых значимых событий в энергетической отрасли, которое собирает участников со всего мира. Форум предоставляет уникальную платформу для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов газовой промышленности и установления деловых контактов.

В этом году форум стал особенно важным в свете глобальных изменений, происходящих на энергетических рынках и стремления к устойчивому развитию. Участники форума включают ведущие компании, государственные учреждения, экспертов и ученых, которые делятся своими взглядами на будущее газового сектора.

ЭЛКА-Кабель выступит в составе экспозиции Пермского Края.

Компания представит свои достижения в сфере кабельно-проводниковой продукции для нефтегазового сектора и производителей оборудования. В ходе мероприятия будут продемонстрированы технические решения и разработки в области импортозамещения.

Петербургский международный газовый форум пройдет с 8 по 11 октября 2024 года.

Время работы выставочной программы:

8 — 10 октября: с 10.00 до 18.00

11 октября: с 10.00 до 16.00

Место проведения:

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, Петербургское ш., д.64/1, лит.А

Регистрация посетителей доступна по ссылке: https://gas-forum.ru/ru/registracija-posetitelej/