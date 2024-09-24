ГУП РК «Крымэнерго» завершило очередной этап электрификации тракта водоподачи на востоке полуострова

20 сентября 2024 года специалисты ГУП РК «Крымэнерго» завершили работы по подключению к электрическим сетям заслонок на тракте водоподачи (от сбросов в Северо-Крымский канал до городов Феодосии и Керчи). Автоматизированные задвижки позволят более точно регулировать подачу воды и сократить возможные потери при нештатных ситуациях.

В рамках реализации технологического присоединения энергетики проложили 2,3 км кабельных линий электропередачи (ЛЭП) 10 кВ и смонтировали 0,3 км воздушной ЛЭП 10 кВ. Кроме того, были установлены две мачтовые трансформаторные подстанции. Энергообъекты, построенные с использованием отечественных материалов, отвечают всем современным стандартам безопасности и эффективности.

Строительство подземного водовода ведется в рамках государственной программы социально-экономического развития Крыма. Работы по электроснабжению элементов подземного тракта водоподачи сотрудники предприятия провели в приоритетном порядке в связи с высокой социальной значимостью объекта.

Новая водная магистраль общей протяженностью 218 км рассчитана на ежесуточную подачу 195 тысяч кубометров питьевой воды в Феодосию, Судак, Керчь и Ленинский район. Реализация проекта обеспечит бесперебойное водоснабжение восточной части региона.