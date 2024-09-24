«Россети Кубань» повысили надежность 70 подстанций славянского энергорайона

Славянский филиал «Россети Кубань» завершает подготовку энергообъектов к предстоящему осенне-зимнему периоду. С начала года энергетики выполнили капитальный ремонт 70 высоковольтных подстанций классом напряжения 35-110 кВ в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах Краснодарского края. Энергообъекты обеспечивают электроснабжение административных и образовательных учреждений, предприятий торговли, социально значимых объектов, фермерских хозяйств, а также бытовых потребителей.

Специалисты отремонтировали силовое, измерительное оборудование трансформаторов, выполнили замену масляных выключателей, провели диагностику ячеек комплектных распределительных устройств и системы охлаждения. В Славянском и Красноармейском районах энергетики заменили 12 масляных выключателей на подстанциях «Центральная», «Петровская», «Птицефабрика», «Октябрьская» «НС-12», «НС-5 КУОС» на вакуумные аналоги. Установка современного оборудования российского производства повысит надёжность электроснабжения потребителей сельских поселений. Вакуумные выключатели пожаробезопасны, имеют длительный срок эксплуатации и не наносят вреда экологии.

Проведение технических мероприятий на объектах электросетевого комплекса осуществляется в рамках годовой ремонтной программы и подготовки электросетевого комплекса региона к успешному прохождению осенне-зимнего периода 2024/2025 годов. Славянский филиал уже выполнил более 90% запланированных работ.