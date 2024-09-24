«Россети» модернизируют один из ключевых питающих центров Чеченской Республики

Группа «Россети» приступила к модернизации подстанции 110 кВ «Горец», обеспечивающей электроэнергией город Урус-Мартан и 20 прилегающих населенных пунктов. Общая стоимость работ составит порядка 1 млрд рублей.

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» заменят два силовых трансформатора. В результате мощность питающего центра будет увеличена с 50 до 80 МВА. На энергообъекте также смонтируют современные выключатели, разъединители и комплектное распределительное устройство наружной установки. В рамках проекта будет использовано оборудование отечественного производства.



Комплекс технических мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения более 130 тыс. жителей республики, 36 социально значимых учреждений, предприятий, объектов инфраструктуры.



Ранее в этом году в Чеченской Республике «Россети» подключили к сетям стройплощадку особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный», а также модернизировали подстанции 110 кВ «ГРП-110» и «Октябрьская», 35 кВ «Беной» и «Аэропорт».