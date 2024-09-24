«Россети» направили более 173 млн рублей на обновление подстанции 110 кВ в Тогучинском районе

В сентябре 2024 года «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») завершили работы по реконструкции высоковольтной подстанции 110 кВ «Берёзовская». На подстанции заменили два силовых трансформатора, выработавших ресурс, на новые, номинальной мощностью 16 МВА. Оборудование, установленное на энергообъекте, российского производства, что полностью отвечает курсу Группы «Россети» на импортозамещение и технологический суверенитет. Объем инвестиций, направленных компанией на реконструкцию подстанции, превысит 173 млн рублей.

Подстанция 110 кВ «Берёзовская» - один из основных источников электроснабжения потребителей Тогучинского района Новосибирской области. Благодаря выполненной реконструкции удалось повысить качество и надежность электроснабжения почти 50 населенных пунктов и более 15 тысяч потребителей. Среди них не только местные жители, но и множество социально значимых объектов, в том числе Тогучинская ЦРБ, фельдшерско-акушерские пункты, 11 скважин, школа и другие. Также подстанция участвует в электроснабжении 17 котельных в районе, устойчивая работа которых особенно важна в начавшемся отопительном сезоне .