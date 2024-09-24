Волейбольный клуб «Зенит» построит крупный спортивный объект

В ходе рабочего совещания, проведенного губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым с членами городского правительства, было принято решение о внесении изменений в проект планировки территории, расположенной в Калининском районе города. Эта территория ограничена улицей Академика Байкова, Светлановским, Северным и Тихорецким проспектами.

В рамках этих изменений планируется строительство крупного спортивного объекта - здания волейбольной Академии, принадлежащей волейбольному клубу "Зенит".

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что в последние годы наблюдается возрастающий интерес к возведению спортивных объектов в городе, и администрация поддерживает подобные инициативы. Волейбольный клуб "Зенит", выступающий в российской Суперлиге, был создан сравнительно недавно, в 2017 году.

Новое здание академии будет включать в себя: арену с трибунами для 5 тысяч зрителей, разминочные и тренажерные залы, подземный гараж, общежитие

Кроме того, проект планировки территории предполагает размещение следующих объектов: станция скорой помощи с пятью бригадами, две трансформаторные подстанции, автомобильный проезд

Все изменения в проект планировки территории были подготовлены специалистами Научно-исследовательского и проектного центра Генерального плана Санкт-Петербурга.