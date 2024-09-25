Главгосэкспертиза одобрила два этапа строительства обхода Адлера

Эксперты Учреждения рассмотрели проектную документацию первого и второго этапов подготовки территории строительства автомобильного обхода Адлера на перспективной автодороге Джубга – Сочи. Проект реализуется поэтапно по поручению Президента России. Первоочередными участками определены обход Адлера и третья очередь обхода Сочи.

Протяженность обхода Адлера составит около 8 км. Он позволит значительно сократить время в пути от Сочи до аэропорта Адлера, а также улучшит транспортную ситуацию в курортных районах Краснодарского края.

По словам главного эксперта проекта Виталия Гурина, в рамках первого этапа проектом предусмотрены подготовительные работы для строительства будущей транспортной развязки с федеральной автодорогой А-149 Адлер – Красная Поляна.

«Здесь предстоит переустроить инженерные коммуникации, среди которых сети связи, водоснабжения, ливневой канализации, и электроснабжения. Кроме того, будет реконструирован существующей путепровод и подходы к нему, а также установлены шумозащитные экраны», – рассказал представитель Главгосэкспертизы России.

Второй этап включает подготовку территории участка строительства транспортной развязки с федеральной автомобильной дорогой А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия. По проекту предстоит переустроить газопроводы высокого и низкого давления, а также установить два газораспределительных пункта шкафных (ГРПШ).

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»). Генеральный проектировщик – «Строительная компания «Автодор».