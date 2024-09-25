Кабель СПЕЦКАБ – российская разработка для безопасности атомных станций

Московский завод СПЕЦКАБЕЛЬ выпускает радиационно стойкие и прочные изделия.

В мире атомной энергетики безопасность – это первостепенная задача. Для контроля технологических процессов на атомных станциях (АЭС) используются промышленные телесистемы, ключевой элемент которых – кабели, устойчивые к высокому уровню радиации.

Для таких условий столичный завод «Спецкабель» по заказу ВНИИ телевидения разработал кабель СПЕЦКАБ. О разработке «Спецкабеля» написали в ряде СМИ, среди которых Московский Комсомолец, Агентство городских новостей Москва, РИАМО и другие.

Конструкция СПЕЦКАБа отличается вниманием к деталям:

Сердечник: в нем располагаются десятки гибких проводов для управления телесистемами.

Изоляция: во всех элементах кабеля, включая радиочастотные коаксиальные кабели для передачи видеосигнала, применяются исключительно сшиваемые полиэтиленовые композиции, устойчивые к радиационным воздействиям.

Оболочка: изготовлена из негорючего полиуретана, защищает от огня и предотвращает выделение вредных веществ при пожаре.

Прочность: кабель оснащен арамидным жгутом и обмоткой из арамидных нитей, поэтому устойчив к механическим повреждениям.

Благодаря таким характеристикам кабель СПЕЦКАБ используется в условиях ионизационного излучения с накопленной дозой до 200 Мрад!

Важно отметить, что СПЕЦКАБ – это российская разработка, которая заменяет импортные аналоги. Это свидетельствует о способности российских производителей создавать конкурентоспособные продукты для критически важных отраслей.