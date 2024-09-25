Качественная визуализация кабеля может поменять отношение к кабелю. Студию и проекты RC3D представили на 85 Общем собрании Ассоциации «Электрокабель»

На 85-м Общем собрании Ассоциации "Электрокабель" был представлен проект RC3D.ru - студии 3D-дизайна, запущенной RusCable.Ru со специализацией на рендерах кабельной продукции. В промо-ролике, в буклетах и на информационной стойке кабельщикам было показано как может выглядеть качественная визуализация. Конкуренция на рынке обостряется и качественная визуализация дает возможность не только привлечь и удержать внимание потенциального потребителя, но создать дополнительную ценность. Качественная визуализация создает позитивные ассоциации и влияет на восприятие не только продукта, но и всей отрасли. Мы привыкли, что в b2b-сегменте эмоциональные аспекты не воспринимаются серьезно, но на уровне подсознания понимаем, что там где красиво, аккуратно там лучше. Именно поэтому кабельные заводы должны внедрять передовые практики в дизайне своих продуктов, чтобы быть успешными. Создание привлекательных и реалистичных 3D-моделей кабельной продукции может поменять представление о компании.

Что сейчас видит потребитель кабеля?

Это результаты поиска по запросу "ВбШв" в одном популярном b2b-интернет-магазине. В результатах поиска представлены изображения разных производителей. Все три изображения - это 3D-рендеры кабельной продукции - картинки, сделанные с помощью 3D-графики, но все три изображения очень разного качества визуализации и представления товара. Какое из изображений вам кажется наиболее привлекательным? Какое изображение кабеля кажется наиболее реалистичным и эффектным. Здесь речь даже не об уровне визуализации, а об элементарной композиции кадра. Вариант №2 выглядит аккуратнее всего.

Теперь посмотрим каталоги и сайты заводов-производителей. Здесь мы можем увидеть аналогичный подход. И один и другой сайт используют 3D-модели кабеля для визуализации своей продукции. Но в одном случае используются простые и низкокачественные рендеры, а во втором высокодетализированные с проработанной схемой освещения и качественными текстурами. Какой вариант визуализации продукции смотрится более выигрышно для потребителя? Ответ очевиден.

В печатных каталогах продукции на обновление которых кабельные предприятия ежегодно тратят миллионы рублей (с учетом печати тиража и подготовки макетов) до сих пор можно увидеть низкокачественные или совсем простые изображения, которые не только не показывают конструкцию кабеля, но и выглядят не привлекательно. Сравним 3 каталога:

Во всех трех каталогах используются 3D-рендеры кабельной продукции, но они значительно отличаются по наглядности, привлекательности уровню детализации. Становится очевидно, что не все рендеры одинаковы, не все дизайны удачно смотрятся и "любой" картинки явно не достаточно.

Пора сделать визуальный UPGRADE кабельной отрасли

Студия RC3D.ru и RusCable.Ru предлагают перейти на новый уровень визуализации кабельной продукции. Студия изготавливает высококачественные 3D-модели и рендеры кабельной продукции для применения на сайтах, в каталогах электронной коммерции, в рекламных материалах и для оформления стендов на выставках. Кроме статичной графики в 3D может быть изготовлена анимация и реализованы любые креативные идеи.

Посмотрите демо-примеры рендеров кабельной продукции, подготовленные студией RC3D, чтобы увидеть разницу.

Можно представить данные модели и в формате каталога и в электронном виде. 3D-моделирование позволяет сделать любой ракурс, выделить и показать детали конструкции и то, что невозможно сфотографировать, например, показать шаг скрутки при разрезе кабеля. Предметная фотосъемка и подготовка таких образцов представляется практически невыполнимой задачей.

Студия 3D-графии RC3D. Мы предлагаем услуги по созданию высококачественных 3D-моделей кабелей, которые помогут вашим продуктам выделиться на фоне конкурентов, а еще показать продукцию в необычном ракурсе и реализовать любую творческую задачу, например, сделать визуализацию для проектной марки, которую завод еще только собирается производить или показать варианты разделки и подключения кабельной продукции.

Сколько это стоит?

3D-визуализация стала доступнее и эффективнее, чем фотография. Стоимость предметной фотосъемки, время для сбора, подготовки и разделки образцов, неудовлетворительный результат, долгая обработка и "чистка" снимков — это очень дорогие процессы, которых нет при 3D-моделировании. Более того модель сохраняется в базе RC3D и из нее можно подготовить десятки разных изображений с разными ракурсами, освещением и эффектами, что позволяет из 1-модели сделать изображения для всех маркетплейсов, торговых площадок в соответствии с их требованиям и гайдлайнами быстро и эффективно. А еще, студия RC3D работает без предоплаты. Первые изображения можно получить очень быстро. Достаточно лишь качественно сформировать задание и через несколько дней изображения уже могу быть у Вас.

Cпециальные условия по программе UPGRADE

Если вы уже используете 3D-рендеры в оформлении своего сайта, каталогов или в рекламных целях студия RC3D предлагает специальные условия на услугу визуального UPGRADE-качества ваших изображений. Студия подготовит все изображения на замену в превосходном качестве с учетом дополнительных пожеланий со скидкой до 50% от базовой стоимости. Предложение действует на любые заказы от 1 штуки. Вы показываете текущую картинку, говорите свои пожелания и получаете превосходное новое изображение со скидкой до 50% в кратчайшие сроки. Визуальный UPRGADE можно сделать для любого количества уже существующих изображений. Для участия в акции UPRGADE сообщите менеджеру портала или студии RC3D.

Переходите на новый уровень визуализации с RC3D.ru!

Cотрудничество с RC3D может стать важным шагом на пути к успешному развитию вашего кабельного завода. Создание привлекательных и запоминающихся 3D-моделей кабелей поможет вам выделиться на фоне конкурентов, повысить узнаваемость бренда и привлечь новых клиентов, что, в свою очередь, позволит вашему заводу развиваться и процветать!