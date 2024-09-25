Логистика и двигатели: какие инновационные решения представляют столичные производители гражданских дронов

Московские производители гражданских дронов и беспилотников разработали полностью отечественные двигатели и инновационные решения с искусственным интеллектом для складских помещений. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Развитие беспилотного авиастроения – одна из ключевых задач промышленного сектора столицы. Например, для этого в прошлом году в индустриальном парке «Руднево» запустили Федеральный центр беспилотных авиационных систем, который объединил уже около 50 ведущих производителей и стал опорным научно-производственным центром отрасли. Столичные промышленники активно расширяют ассортимент и представляют комплектующие и современные беспилотники и дроны гражданского назначения, применяемые в сельском хозяйстве, логистике, инвентаризации, транспортной автоматизации и других направлениях», — рассказал Анатолий Гарбузов.

Так, столичное предприятие «АИР Магистраль» разработало электродвигатель для малых беспилотных летательных аппаратов, полностью изготовленных из отечественных материалов. Все детали производятся на собственных мощностях – современных высокопроизводительных металлообрабатывающих центрах, намоточных станках, контрольно-измерительных стендах. Планируемый объем выпуска – до 3 тысяч экземпляров в месяц. Кроме того, сейчас на заводе разрабатывают и готовятся к запуску более мощных моделей электродвигателей для электротранспорта и больших БПЛА.

«Наше предприятие регулярно создает новые устройства для транспорта, дорог, аэродромов. За 15 лет работы мы вывели на рынок свыше 100 видов товаров, которые придуманы и произведены в столице», — уточнил учредитель компании Алексей Кучмин.

Столичный производитель UVL Robotics внедрил систему автоматизации инвентаризации с помощью беспилотных комплексов в складские помещения одной из крупнейших российских сетей розничных магазинов. Программа с помощью машинного зрения определяет коробки с товаром, пересчитывает их и проводит автоматическую инвентаризацию.

«Инновационный подход нашей компании в использовании умных беспилотников является передовым в области складской и транспортной автоматизации. Наши решения позволяют более чем в 5 раз повысить скорость проведения пересчета товарного запаса внутри складов, улучшить качество хранения и показать существенную экономию для наших клиентов», - подчеркнул генеральный директор компании Евгений Гранкин.

По поручению Мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.