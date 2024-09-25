Международная конференция по электротехнике прошла в НГТУ НЭТИ

25 сент. 2024, 13:44:36
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Источник:
НГТУ НЭТИ
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С 17 по 19 сентября в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ прошла международная научно-практическая конференция «Средства и методы неразрушающего контроля. Общие вопросы диагностирования, эксплуатации и ремонта электротехнического оборудования» и XXIХ Пленарное заседание Общественного совета специалистов по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг».

Мероприятие организовано Общественным советом по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» совместно с НГТУ НЭТИ, Общественным советом специалистов по диагностике электрических установок Сибири и Дальнего Востока при поддержке РНК СИГРЭ Подкомитет D1 «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики».

Участие в работе конференции приняли более 100 руководителей, специалистов электросетевых предприятий и генерации, производителей электрооборудования и диагностических приборов, организаций, занимающихся диагностированием оборудования, ученых из России, Казахстана и Китая:

  • ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» (Екатеринбург);
  • ООО «ПАНАТЕСТ» (Москва);
  • АО «Сибирский инженерно-аналитический центр» (АО «СибИАЦ») (Кемерово);
  • ООО «ЭнергоСфера» (Новосибирск);
  • завод «Автотрансформатор» (Тольятти);
  • ООО «ТермоЭлектрика» (Москва);
  • НПО «Логотех» (Екатеринбург);
  • ООО «ТерраЦинк» (Республика Беларусь);
  • ООО «Болид» (Новосибирск);
  • ПАО «Т Плюс» (Екатеринбург);
  • ПАО «Юнипро»;
  • ПАО «Россети»;
  • ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»;
  • ООО «Димрус» (Пермь);
  • НПО «Стример» (Санкт-Петербург);
  • Группа компаний «Изолятор» (Истра);
  • АО «Объединенная энергетическая компания» (Москва);
  • ООО «Энерготэк» (Санкт-Петербург);
  • АО «ЕЭСК» «Россети Урал»;
  • филиал ПАО «РусГидро» — «Воткинская ГЭС»;
  • ВЭИ филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина» (Москва);
  • Национальный исследовательский университет "МЭИ" филиал в Смоленске;
  • ООО «Башкирэнерго»;
  • ООО «Газпромнефть-СМ» (Москва);
  • ООО «ТольяттиТрансМонтаж»;
  • ООО «ТРАНСПРИБОРКОМПЛЕКТ» (Москва);
  • ООО «Газпромнефть Энергосистемы» (Тюмень);
  • АО «Россети Электросетьсервис» (Ногинск);
  • ПАО «Россети Урал»;
  • Балаковский филиал акционерного общества «Апатит» группа Фосагро (Ногинск);
  • Уренгойский филиал ООО «Газпром энерго»;
  • Курганский филиал ООО «Сибирско-Уральский энергетический сервис»;
  • ООО «Специальный Фонд Ремонтных решений» (Москва);
  • ООО НТЦ ЭДС ошиновка ОРУ и ЗРУ (Москва);
  • ООО ВП «НТБЭ» дугогасящие реакторы (Екатеринбург);
  • Компания «Ай Нин» (Китай);
  • Компания ТОО «TRENCO R&D» (Казахстан).

На конференции были представлены 40 докладов по актуальным вопросам диагностирования, эксплуатации и ремонта электротехнического оборудования.

Мероприятие совпало со значимой датой — 30-летием Общественного совета специалистов по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг». Для участников мероприятия были организованы экскурсии на завод электрооборудования «ЭЛСИБ», Научно-технический центр Россетей — СибНИИЭ, а также по лабораториям НГТУ НЭТИ. Участники отметили содержательность экскурсий, в частности остались под впечатлением после знакомства с материально-технической базой и лабораторным фондом НГТУ НЭТИ, отметили профессионализм и заинтересованность сотрудников вуза.

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