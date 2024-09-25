Международная конференция по электротехнике прошла в НГТУ НЭТИ
С 17 по 19 сентября в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ прошла международная научно-практическая конференция «Средства и методы неразрушающего контроля. Общие вопросы диагностирования, эксплуатации и ремонта электротехнического оборудования» и XXIХ Пленарное заседание Общественного совета специалистов по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг».
Мероприятие организовано Общественным советом по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» совместно с НГТУ НЭТИ, Общественным советом специалистов по диагностике электрических установок Сибири и Дальнего Востока при поддержке РНК СИГРЭ Подкомитет D1 «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики».
Участие в работе конференции приняли более 100 руководителей, специалистов электросетевых предприятий и генерации, производителей электрооборудования и диагностических приборов, организаций, занимающихся диагностированием оборудования, ученых из России, Казахстана и Китая:
- ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» (Екатеринбург);
- ООО «ПАНАТЕСТ» (Москва);
- АО «Сибирский инженерно-аналитический центр» (АО «СибИАЦ») (Кемерово);
- ООО «ЭнергоСфера» (Новосибирск);
- завод «Автотрансформатор» (Тольятти);
- ООО «ТермоЭлектрика» (Москва);
- НПО «Логотех» (Екатеринбург);
- ООО «ТерраЦинк» (Республика Беларусь);
- ООО «Болид» (Новосибирск);
- ПАО «Т Плюс» (Екатеринбург);
- ПАО «Юнипро»;
- ПАО «Россети»;
- ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»;
- ООО «Димрус» (Пермь);
- НПО «Стример» (Санкт-Петербург);
- Группа компаний «Изолятор» (Истра);
- АО «Объединенная энергетическая компания» (Москва);
- ООО «Энерготэк» (Санкт-Петербург);
- АО «ЕЭСК» «Россети Урал»;
- филиал ПАО «РусГидро» — «Воткинская ГЭС»;
- ВЭИ филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина» (Москва);
- Национальный исследовательский университет "МЭИ" филиал в Смоленске;
- ООО «Башкирэнерго»;
- ООО «Газпромнефть-СМ» (Москва);
- ООО «ТольяттиТрансМонтаж»;
- ООО «ТРАНСПРИБОРКОМПЛЕКТ» (Москва);
- ООО «Газпромнефть Энергосистемы» (Тюмень);
- АО «Россети Электросетьсервис» (Ногинск);
- ПАО «Россети Урал»;
- Балаковский филиал акционерного общества «Апатит» группа Фосагро (Ногинск);
- Уренгойский филиал ООО «Газпром энерго»;
- Курганский филиал ООО «Сибирско-Уральский энергетический сервис»;
- ООО «Специальный Фонд Ремонтных решений» (Москва);
- ООО НТЦ ЭДС ошиновка ОРУ и ЗРУ (Москва);
- ООО ВП «НТБЭ» дугогасящие реакторы (Екатеринбург);
- Компания «Ай Нин» (Китай);
- Компания ТОО «TRENCO R&D» (Казахстан).
На конференции были представлены 40 докладов по актуальным вопросам диагностирования, эксплуатации и ремонта электротехнического оборудования.
Мероприятие совпало со значимой датой — 30-летием Общественного совета специалистов по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг». Для участников мероприятия были организованы экскурсии на завод электрооборудования «ЭЛСИБ», Научно-технический центр Россетей — СибНИИЭ, а также по лабораториям НГТУ НЭТИ. Участники отметили содержательность экскурсий, в частности остались под впечатлением после знакомства с материально-технической базой и лабораторным фондом НГТУ НЭТИ, отметили профессионализм и заинтересованность сотрудников вуза.