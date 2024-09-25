Если все будут думать, что мы фальсификаторы, это негативно скажется на всей отрасли. Как должна работать мягкая сила Ассоциации «Электрокабель»?

В ходе 85-го Общего собрания Ассоциации "Электрокабель" было не раз отмечено, что Ассоциация изменилась. Изменилась внутри. Изменилась снаружи. Собрания стали интересны, в Ассоциацию стали вступать новые компании, а проекты и инициативы, которые существуют много лет получили второе дыхание. Поменялось восприятие Ассоциации не только внутри отрасли, но и снаружи. Регуляторы и потребители стали видеть в Ассоциации реальную силу и возможности. Образ "министерства нового типа" и "высшей лиги кабельного бизнеса" прочно закрепился в восприятии рынка. Кажется, что это произошло само-собой, но на самом деле за этой трансформацией скрывается большая работа, проводимая в рамках реализации информационной политики кабельной отрасли.

С большим докладом "Мягкая сила АЭК" выступили директор по информационной политике Ассоциации "Электрокабель" Александр Гусев и заместитель генерального директора по маркетингу и спецпроектам RusCable.Ru Сергей Кузьминов, которые показали как уже сейчас применяется концепция "мягкой силы" в кабельном бизнесе и какие задачи решает информационная политика.

Ключевой темой выступления стала концепция "мягкой силы", представляющая собой подход, основанный на доброй воле, симпатии и привлекательности. Участники собрания были призваны анализировать, как ассоциация воспринимается на рынке и как она может укрепить свои позиции. Обсуждалось, как за последние годы изменилось восприятие ассоциации и какие шаги следует предпринять для дальнейшего продвижения.

"Мы должны понимать, что являемся высшей лигой кабельного бизнеса, и все, компании, которые находятся вне контура АЭК должны задавать себе вопрос: 'Почему мы еще не там?'". Создание единого имиджа поможет нам более эффективно взаимодействовать с внешними группами, включая государственные структуры, студентов и потенциальных работников.

Прозвучали также призывы к активному формированию позитивного образа кабельной отрасли. Члены ассоциации должны осознавать свою ответственность как амбассадоры ценностей, представленных ассоциацией. Важно также, чтобы за пределами сообщества существовал позитивный имидж и понимание, что обеспечивается не только производством качественной продукции и четким соблюдением всех стандартов, но и позиционированием, визуальной составляющей.

Кроме того, была поднята тема реакции Ассоциации "Электрокабель" на глобальные вызовы, такие как маркировка и проблема фальсификата. Конкуренция не должна наносить ущерб всей отрасли. Взаимные обвинения в фальсификате точно не делают отрасль более привлекательной ни внутри, ни снаружи.

"Мы должны защищать свой рынок и работать над его имиджем," — подчеркнул Гусев. "Если все будут думать, что мы фальсификаторы, это негативно скажется на всей отрасли."

Ассоциация должна стремиться к проактивной работе, а не ждать, пока вызовы сами решатся. Для этого будут созданы новые инструменты, проекты и сервисы, которые позволят сделать информационную политику еще более эффективной. В частности, только за 2024 год RusCable.Ru реализовал проект музея кабельной отрасли, первая экспозиция которого проходила на выставке Cabex, для членов Ассоциации "Электрокабель" разрабатывается новый сайт и платформа взаимодействия, а для всего рынка была сформирована студия дизайна RC3D, которая нацелена на создание нового уровня визуализации в кабельной отрасли.