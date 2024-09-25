25 сентября 2024 года на производственной площадке LADA Ижевск стартовал промышленный выпуск электромобиля LADA e-Largus. Мероприятие состоялось в присутствии Президента АО «АВТОВАЗ» Максима Соколова и Главы Удмуртской Республики Александра Бречалова.



LADA e-Largus – это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Планируется, что семейство электромобилей LADA e-Largus будет представлено пассажирскими и коммерческими универсалами (которые в свою очередь будут иметь версии с разными батареями и разной грузоподъемностью). Запас хода пассажирского электромобиля – 420 км, грузопассажирского – от 320 км, в зависимости от модификации.

Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов:

«Я благодарен команде АВТОВАЗа и команде LADA Ижевск за проделанный труд по созданию этого автомобиля и постановке его на промышленное производство. Всего до конца текущего года мы планируем произвести несколько десятков автомобилей, а дальнейшие объемы производства будут целиком и полностью зависеть от спроса на электромобили, развития зарядной инфраструктуры в регионах и фокусировки мер государственного стимулирования на поддержке покупателей по-настоящему локализованных электромобилей».

На LADA e-Largus устанавливается синхронный электромотор на постоянных магнитах с пиковой мощностью до 120 кВт. Две тяговые литий-ионные батареи расположены в моторном отсеке и под полом кузова (в месте, где ранее располагался бензобак), что позволяет полностью сохранить полезный объем салона и багажника (560 л в пятиместном исполнении и 2540 л у фургона). На панели приборов e-Largus предусмотрена цифровая комбинация, позволяющая контролировать все системы электромобиля, уровень заряда и запас хода.



Настройки силового агрегата обеспечивают максимальную скорость в 145 км/час (ограничено электроникой), а также динамичный разгон (9,5 сек с 0 до 100 км/час).



Разработкой электрической силовой установки занималась компания «Системы автономной энергии» САЭ (входит в ГК «Итэлма») в тесном сотрудничестве с инженерами АВТОВАЗа. Батареи разработаны и произведены в России, системы управления и термостатирования – также российские. Электромобиль производится на заводе ЛАДА Ижевск по полному циклу, включающему сварку, окраску кузова и финальную сборку. Уровень локализации LADA e-Largus превышает 50%.



Стоимость LADA e-Largus – от 2 990 000 рублей (за базовую комплектацию фургона) с учетом субсидии для покупателей электромобилей. Более подробная информация о ценах и комплектациях, а также о сроках начала продаж будет опубликована дополнительно.