АО «Марпосадкабель» посетила делегация из Армении

С 23 по 24 сентября в Чувашии находилась с бизнес-миссией делегация из Армении. Представители трех электроэнергетических компаний посетили ряд предприятий в Чебоксарах, Шумерле и Мариинском Посаде.

В рамках визита армянские партнеры вчера посетили АО «Марпосадкабель». На заводе обсудили и представили промышленный и инвестиционный потенциал компании. Был достигнут ряд договоренностей. Бизнес-миссия прошла насыщенно и продуктивно.

Сотрудничество АО «Марпосадкабель» со странами СНГ всегда имело дружественный и взаимовыгодный характер. Завод уже поставляет свою продукцию в Казахстан, Белоруссию, Таджикистан, Киргизию и другие страны. И эти границы эти расширяются. Ежегодно экспорт кабельной продукции растет и успешно охватывает все новые и новые внешние рынки сбыта.