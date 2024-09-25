На ЧЭМК началось проектирование новой плавильной печи

На Челябинском электрометаллургическом комбинате в ферросплавном цехе № 7 началось проектирование новой плавильной печи. Прежний агрегат не соответствовал современным экологическим требованиям, был затушен и сейчас идет его демонтаж. Новинка будет оснащена специальным низким зонтом и современным оборудованием, позволяющим работать с высокой экологической и энергетической эффективностью.

Планируется, что новая печь № 48 по своим техническим характеристикам будет превосходить имеющиеся на производстве силикомарганца остальные печи цеха.

Профессиональные навыки и компетенции инженеров ЧЭМК и привлеченных к работе подрядчиков соответствуют высшим мировым стандартам. Это стало возможным благодаря накопленному опыту и самым передовым знаниям в области металлургии, поскольку на комбинате в свое время работали проектировщики из Норвегии и Южной Кореи, считающиеся одними из лучших в этой сфере. Теперь над новой печью станут трудиться только российские инженеры и она будет смонтирована исключительно из отечественных комплектующих.

«Поработав с мировыми законодателями моды в вопросах металлургических технологий, мы не только собрали и обобщили наиболее передовой опыт, но и пришли к уверенности в должной высокой квалификации собственных научных кадров», – говорит главный технолог ЧЭМК Дмитрий Ракитин.

Компании-подрядчики готовятся к предстоящим тендерным торгам. Гидравлику готов делать Уральский инжиниринговый центр, электродные колонны, маслостанции и иное механическое и микроэлектронное оборудование предлагает новосибирское СКБ «Сибэлектротерм». Монтаж металлоконструкций и балок на рабочих отметках может осуществить также отечественная компания «Востокметаллургмонтаж-2». В проектировании задействованы представители самых наукоемких участков ЧЭМК – специалисты управлений информационных технологий и главного механика, проектно-конструкторское управление, технический отдел. За установку всей электрической части печи, которая контролирует температурные режимы работы плавильного процесса, отвечают также высококвалифицированные сотрудники комбината.

Сейчас элементы прежней печи в цехе демонтируют с целью последующей утилизации. На этом месте создается сектор, где начнут установку шкафов управления, сварку металлоконструкций и укладку угольных блоков для футеровки будущей печи. Участие человека в производстве ферросплавов будет сведено к минимуму, ограничиваясь строгими контрольными функциями. Даже на шихтоподаче, где раньше на раздаче руды ещё использовался ручной труд, установят специальные автоматические датчики, сигнализирующие о заполненности печного бункера автостелы.

Проектирование печи планируется завершить в течение 10-12 месяцев, еще три месяца уйдет на монтаж, тестирование и пусконаладку. В 2025 году уникальный для ЧЭМК агрегат выдаст первую продукцию. Стоимость инвестиций составит до 1,5 млрд рублей.

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» – крупнейший производитель ферросплавов в России, способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя более 120 наименований ферросплавов, более 40 изделий электродного производства. Продукция цехов и участков по переработке отходов основного производства находит широкое применение в лакокрасочной и резинотехнической промышленности, в дорожном, промышленном и жилищном строительстве, в сельском хозяйстве.