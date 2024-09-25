Производство автокомпонентов китайского производителя может быть размещено в Ульяновске

Производство автокомпонентов с участием китайского бизнеса мощностью 450 тыс. изделий в год планируется разместить в Ульяновской области, сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем телеграмм-канале.

"Договорились о размещении в регионе сборочного производства автокомпонентов мощностью 450 тысяч изделий в год. Окажем поддержку инвестору в части предоставления площадки для быстрого старта, налоговых преференций и продвижения продукции в РФ", - написал Русских по итогам поездки делегации региона в Китай.

По словам губернатора, в Китае также было подписано соглашение о создании в ПОЭЗ "Ульяновск" предприятия по выпуску компонентов для станков с ЧПУ. "Помимо производства у инвестора есть научно-исследовательские и промышленные базы", - отметил Русских.

Кроме того в стадии проработки - создание предприятия крупноузловой сборки коммерческих автомобилей, локализация выпуска насосного оборудования.

"С крупной станкостроительной компанией КНР планируем создать на территории ПОЭЗ "Ульяновск" центр дистрибуции металлообрабатывающего оборудования. Рассчитываем также на кооперацию с ульяновскими компаниями", - написал губернатор.

Как сообщалось, в состав делегации Ульяновской области, посетившей с деловым визитом Китай, входили руководители промышленных предприятий Ульяновской области, представители инвестиционного блока правительства.