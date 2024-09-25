«Россети Кубань» отремонтировали две высоковольтные подстанции в Мостовском районе

25 сент. 2024, 17:15:20
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Россети Кубань
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 Специалисты Лабинского филиала компании «Россети Кубань» завершили ремонт оборудования высоковольтных подстанций «Ярославская» и «Шедок» в Мостовском районе Краснодарского края. Объекты обеспечивают электроэнергией свыше 11 тысяч жителей станиц Ярославская, Махошевская, села Шедок, отдаленных хуторов Дятлов, Свободный мир, Центральный, а также 13 социальных учреждений, включая школы, детские сады, поликлиники.

Энергетики отремонтировали трансформаторы, разъединители, системы шин, конденсаторов связи, провели комплекс других технических мероприятий. На подстанциях обновлены предупреждающие знаки и диспетчерские наименования, выполнена покраска оборудования и расчистка прилегающей территории от древесно-кустарниковой растительности.

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности находятся 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций напряжением 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. 

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