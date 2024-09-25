«Томсккабель» предлагает оборудование для производства КПП собственного производства
25 сент. 2024, 15:30:00
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ООО «Томсккабель» предлагает оборудование для производства кабельно-проводниковой продукции собственного производства и комплектующие для кабельного оборудования, соответствующие мировым требованиям по доступным ценам (под заказ), а также кабельное оборудование Б/У.
- Гарантия от завода изготовителя
- Индивидуальный подход
- Высокий уровень качества
- Быстрые сроки изготовления
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АО «Марпосадкабель» посетила делегация из Армении
25 сент. 2024, 16:30:20
С 23 по 24 сентября в Чувашии находилась с бизнес-миссией делегация из Армении. Представители трех электроэнергетических компаний посетили ряд предприятий в Чебоксарах, Шумерле и Мариинском Посаде. В рамках визита армянские партнеры вчера посетили АО «Марпосадкабель». На заводе обсудили и представили промышленный и инвестиционный потенциал компании. Был достигнут ряд договоренностей...
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Теплый пол локализован на российском заводе бренда EKF
25 сент. 2024, 15:45:00
Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, запустила производство нагревательного кабеля для электрических теплых полов на собственном заводе во Владимирской области. На производственной линии изготавливается двухжильный экранированный нагревательный кабель, предназначенный для укладки под плитку или другое декоративное покрытие с высокой теплопроводностью. Электр...
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Кабель СПЕЦКАБ – российская разработка для безопасности атомных станций
25 сент. 2024, 15:15:00
Московский завод СПЕЦКАБЕЛЬ выпускает радиационно стойкие и прочные изделия. В мире атомной энергетики безопасность – это первостепенная задача. Для контроля технологических процессов на атомных станциях (АЭС) используются промышленные телесистемы, ключевой элемент которых – кабели, устойчивые к высокому уровню радиации. Для таких условий столичный завод «Спецкабель»...
«Завод Москабель»: двигаемся к поставленной цели в 1500 кайдзенов
25 сент. 2024, 13:30:07
Коллектив «Завода Москабель» активно участвует в кайдзен-программе: установленный план в 1500 предложений реализован уже более чем на 50%. На сегодняшний день сотрудники компании подали почти 800 предложений по улучшению. Впереди самый насыщенный и вдохновляющий сезон: предстоит приложить максимум усилий, чтобы к концу года достичь амбициозной цели. Почему подается так много кайдзен...
Компания:
Сотрудники ЧЭАЗ принимают участие во II Всероссийском Морском конгрессе
25 сент. 2024, 11:30:09
Это крупнейшее событие морской индустрии, которое проходит один раз в два года (по четным годам). Программа конгресса состоит из деловой части, где эксперты могут обсудить актуальные вопросы развития отрасли, а также выставки, на которой участники знакомятся с продукцией и эксклюзивными техническими решениями для морской индустрии. В линейке продукции ЧЭАЗ особое место занимают изделия...
Группа «Терра-Ток» подтвердила качество шинопровода полевыми испытаниями
25 сент. 2024, 09:45:17
Группа «Терра-Ток» совместно с заказчиком провела испытания шинопровода в экстремальных условиях. Шинопровод испытан на объекте эксплуатации, где температура окружающей среды достигает 100 градусов по Цельсию. Группа «Терра-Ток» совместно с заказчиком провела испытания магистрального шинопровода, применяемого для передачи электроэнергии к потребителю в полевых условиях....
Компания:
Специальная акция от ООО «Богословский кабельный завод» с 23 по 26 сентября
25 сент. 2024, 09:30:00
С 23 по 26 сентября 2024 года ООО «Богословский кабельный завод» производит акцию, во время которой вы можете приобрести провод самонесущий изолированный и защищенный для ВЛ с хорошей скидкой в 20%. Обратите внимание на акционные цены (указаны без НДС 20%): СИП 2 3х70+1х70 – 0,6/1 233 955 руб./км СИП 2 3х95+1х95 – 0,6/1 325 296 руб./км СИП 3...
Компания:
Ассоциация НОПСМ. «Строительный фальсификат: время избавляться от вредных привычек!»
24 сент. 2024, 14:00:14
Качество строительных материалов — ключ к надежным и безопасным зданиям, что особенно важно для нацпроекта «Жилье и городская среда». Проблема фальсификата становится все более актуальной. На основные вызовы в области борьбы с фальсификатом ответили исполнительный директор Ассоциации НОПСМ Антон Солон и руководители ключевых отраслевых объединений В новом материале Агентства н...
«ЭЛКА-Кабель» примет участие в ХIII Петербургском международном газовом форуме
24 сент. 2024, 13:30:14
С 8 по 11 октября «ЭЛКА-Кабель» примет участие в ХIII Петербургском международном газовом форуме, в одном из ключевых мировых событий газовой отрасли. Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) — это одно из самых значимых событий в энергетической отрасли, которое собирает участников со всего мира. Форум предоставляет уникальную платформу для обмена опытом, обс...
Завод АО «ЭСПКБ »ТЕХНО" продолжает работать
24 сент. 2024, 10:15:01
Двадцатого сентября 2024 года на территории АО «ЭСПКБ «ТЕХНО» произошел крупный пожар. Полностью сгорел офис и сильно пострадал цех кабельного производства. Кроме того, в данный момент, отсутствуют электроснабжение и интернет. Потери огромные, но завод жив. Часть производственных помещений и оборудования уцелели, коллектив будет сохранен. Восстановительные работы начались. Планир...
Компания:
Достижения IEK GROUP отмечены Евразийской Премией «Золотой Фотон. Выбор умного города»
24 сент. 2024, 09:30:00
17 сентября состоялось награждение победителей Евразийской Премии «Золотой Фотон. Выбор умного города». Проекты IEK GROUP были представлены в категории «Достижения года» в двух номинациях — «Прорыв года» и «Лучшая маркетинговая кампания». Обе стали для нас победными. Вывод на рынок безрамочных электроустановочны...
Людиновокабель принял участие на Форуме ЭТМ в Сколково
24 сент. 2024, 09:15:00
19 Сентября 2024 в Москве (Сколково) компания Людиновокабель приняла участие в крупнейшем отраслевом мероприятии по инженерным системам в атриуме Технопарка - Форум ЭТМ 2024. В рамках форума компания представила свою продукцию, прежде всего имеющий аккредитацию ФСК самонесущий изолированный провод (СИП), рекомендованные для атомных объектов контрольные и силовые кабели, а так же инновационные в...
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Daccord получил награду “В центре внимания” на Форуме ЭТМ в Сколково
23 сент. 2024, 16:30:20
Мероприятия производителя электрооборудования Daccord® (ранее Legrand) стали самыми посещаемыми в деловой программе на 41-м форуме инженерных систем ЭТМ, за что Daccord® удостоился приза "В центре внимания”. Семинары компании посетило более 150 человек, это лучший показатель среди всех экспонентов, а стенд Daccord® стал настоящим центром притяжения для посетителей выставки....
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«Камский кабель» приглашает на Петербургский газовый форум
23 сент. 2024, 15:15:02
С 8 по 11 октября представители ООО «Камский кабель» примут участие в Петербургском международном газовом форуме, который состоится в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум». На выставке предприятие продемонстрирует свои новые разработки, а также импортозамещающую продукцию для нефтегазовой отрасли. Технические специалисты и представители отдела продаж компании ответят на во...
Компания:
Завод «Спецкабель» представит свои разработки на Всероссийском Морском Конгрессе
23 сент. 2024, 15:00:04
Завод СПЕЦКАБЕЛЬ ставит во главу угла безопасность каждого судна. Завод «Спецкабель» готовится представить разработки на Всероссийском Морском Конгрессе 24–25 сентября в Москве. Это мероприятие станет площадкой для встречи экспертов, производителей и потребителей услуг в области судостроения, судоходства, морской логистики и других секторов морской экономики. На протяжении...
Hyperline представляет новинку — кабель Hyperline UUTP4R-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305
23 сент. 2024, 12:45:00
Первая партия из 1311 упаковок уже отправлена на склад и поступит в продажу до конца октября. Этот кабель, произведённый в России, с системной гарантией 25 лет. Кабель не распространяет горение при групповой прокладке, что подтверждено обязательным пожарным сертификатом по 123-ФЗ (исполнение - нг(А)-HF). Весь процесс производства контролируется по строгим стандартам Hyperline, что гарантирует высо...
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В ООО «РН-Юганскнефтегаз» начались опытно-промышленные испытания новейшей разработки Электрощит Самара
23 сент. 2024, 12:15:00
В сентябре 2024 года стартовали опытно-промышленные испытания станций управления серии СУ-СЭЩ на Правдинском и Приобском нефтяных месторождениях ООО «РН-Юганскнефтегаз». Станции управления серии СУ-СЭЩ предназначены для защиты, регулирования и управления погружными электроцентробежными насосами добычи нефти. СУ-СЭЩ обеспечивают работу с погружными электродвигателями ПЭД по ГОСТу 180...
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ЧЭАЗ посетил депутат Госдумы Сергей Морозов
23 сент. 2024, 11:45:00
Заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе, первый заместитель председателя Комитета по региональной политике и местному самоуправлению ознакомился с работой инженерно-производственных комплексов предприятия. В ходе экскурсии генеральный директор АО «ЧЭАЗ» Александр Горелов подчеркнул, что сегодня миссия компании - занять и удерживать лидерск...
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ Воронежкабель
23 сент. 2024, 10:30:21
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГ Пнг (А) - LS 3*2,5 торговой марки Воронежкабель, закупленной в розничном магазине электротехники г. Краснодара (ИП Нафанаилов М.А. магазин «ЭлектроЛайн»). Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлено нарушение по показателю среднее значени...
Решение ITK обеспечит качественную связь для ИТ-специалистов Сбера в новом технохабе
23 сент. 2024, 10:07:29
В Санкт-Петербурге открылся крупнейший технохаб Сбера площадью около 35 тысяч м2. Комплексное решение IEK GROUP на базе телекоммуникационного оборудования ITK и металлических кабеленесущих систем IEK заменило оборудование европейских брендов и обеспечило качественную связь в офисе для ИТ-специалистов. Медный кабель категорий 6 и 6А и волоконно-о...