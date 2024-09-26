Энергетики России и Китая намерены расширить сотрудничество по широкому кругу актуальных тем

Главный диспетчерский центр Системного оператора посетила делегация Национальной энергетической администрации (НЭА) Китая, Китайского инженерного института возобновляемой энергетики и Представительства Государственной электросетевой корпорации (ГЭК) Китая в России.

Китайская делегация под руководством заместителя главы НЭА Китая Сун Хункуня прибыла в Россию для участия во встрече министров энергетики стран БРИКС, которая запланирована в рамках «Российской энергетической недели – 2024».

С российской стороны во встрече приняли участие Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий, заместитель Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Олег Баркин, директор по техническому контроллингу АО «СО ЕЭС» Павел Алексеев, директор по энергетическим рынкам и внешним связям АО «СО ЕЭС» Андрей Катаев,.

В китайскую делегацию вошли директор международного департамента НЭА Китая Сюн Минфэн, заместитель начальника департамента надзора за рынком НЭА Китая Ли Донг, заместитель декана Китайского инженерного института возобновляемой энергетики Гун Хэпин, глава Представительства ГЭК Китая в России Ли Мин.

Стороны обсудили основные темы, представляющие взаимный интерес и имеющие долгосрочные перспективы для двустороннего сотрудничества.

Среди таких тем: опыт КНР в развитии систем передач постоянного тока, опыт интеграции ВИЭ и сетей зарядных станций для электротранспорта, использования систем накопления электроэнергии, российский опыт реформирования электроэнергетики и развития рынков электроэнергии и мощности.

«У нас уже сложились теплые дружеские отношения с китайскими компаниями. Например, с ГЭК Китая подписано соглашение по взаимодействию. Есть много технологических вопросов и задач по управлению крупными энергосистемами, которые являются актуальными для обеих сторон», – отметил Федор Опадчий.

Заместитель главы НЭА Китая Сун Хункунь высоко оценил опыт России в области реформирования энергетической отрасли, созданию и обеспечению функционирования энергетического рынка и роль Системного оператора в формирования нормативной базы энергетики, его деятельность по обеспечению энергетической безопасности и развитию Единой энергосистемы.

«Руководство Китая уделяет повышенное внимание развитию энергетического сотрудничества с российскими партнерами. Ваш опыт по реформированию отрасли, развитию энергосистемы и обеспечению работы энергетического рынка очень ценят китайские энергетики. В нашей стране уже создан единый сетевой комплекс, идет интенсивное развитие энергетического рынка. Прибыв в Россию для участия во встрече министров энергетики стран БРИКС, мы посетили Системный оператор для того, чтобы обменяться опытом решения актуальных проблем электроэнергетики», – отметил Сун Хункунь.

В ходе встречи член Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Олег Баркин рассказал о формировании нынешней структуры российской энергетики в рамках реформирования отрасли, запуске в 2003 году рынка электроэнергии, его нынешней структуре и системе формирования нормативных и регламентирующих документов, определяющих правила работы отрасли. Среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества Олег Баркин выделил взаимодействие в области развития систем сертификации низкоуглеродной электроэнергии, выработанной на ВИЭ, ГЭС и АЭС, и взаимное признание зеленых сертификатов.

По итогам встречи стороны договорились разработать план мероприятий, включающий взаимные визиты делегаций специалистов и проведение семинаров для более глубокого изучения вопросов и обмена опытом по всем актуальным для энергетиков России и Китая темам.