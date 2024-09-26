Энергоблок №3 Белоярской АЭС работает на номинальном уровне мощности после завершения ремонтных работ на оборудовании

Проведение ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования.

26 сентября 2024 года энергоблок №3 Белоярской АЭС с реактором БН-600 вышел на номинальный уровень мощности после завершения всех плановых мероприятий по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

В ходе них на турбогенераторе №4 (ТГ-4) специалисты осуществили контроль металла турбины, а также ремонт 36-тонного ротора в заводских условиях, где был выполнен большой комплекс работ по его обследованию методом неразрушающего контроля металлов, а также ремонт элементов, последующая сборка и балансировка. После подтверждения полной готовности ТГ-4 энергоблока №3 был включён в сеть.

«Для надёжной работы электростанций очень важно, как организована система профилактики, заблаговременного выявления и своевременного устранения недостатков. На Белоярской АЭС эта система в очередной раз показала свою эффективность. Энергоблок №3 продолжает надёжно и безопасно вырабатывать электроэнергию на номинальном уровне мощности. Уже в течение нескольких лет на нём ведётся подготовка к продлению срока эксплуатации на период до 2040 года, в ходе которой особое внимание уделяется готовности оборудования к дальнейшей надёжной работе на длительную перспективу, чтобы продолжать обеспечивать потребителей Урала чистой и качественной электроэнергией», - отметил директор атомной станции Иван Сидоров.

Проведение плановых ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования. Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова (г. Заречный Свердловской области) вырабатывает около 16% электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области. На Белоярской АЭС эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира. Белоярская АЭС участвует в решении стратегической задачи атомной отрасли по освоению замкнутого ядерно-топливного цикла, который на сотни лет обеспечит топливом атомную энергетику, позволит повторно использовать отработавшее ядерное топливо и минимизировать радиоактивные отходы.

Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет важнейшее значение для государства, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан. Крупные отраслевые компании развивают производство, инвестируют в импортозамещающие технологии. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Россия является одним из лидеров в создании и промышленном внедрении ядерных технологий четвертого поколения. Сегодня госкорпорация «Росатом» создает новую технологическую платформу для развертывания атомной энергетики будущего: на Белоярской АЭС начались предпроектные работы по сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов.