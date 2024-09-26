Гиперлайн: итоги форума ЭТМ в Сколково

Это крупнейшее событие морской индустрии, которое проходит один раз в два года (по четным годам). Программа конгресса состоит из деловой части, где эксперты могут обсудить актуальные вопросы развития отрасли, а также выставки, на которой участники знакомятся с продукцией и эксклюзивными техническими решениями для морской индустрии. В линейке продукции ЧЭАЗ особое место занимают изделия...