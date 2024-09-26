Гиперлайн: итоги форума ЭТМ в Сколково
4 часа назад
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В Москве, в инновационном центре Сколково, успешно прошёл 41-й Форум инженерных систем – Форум ЭТМ. Это мероприятие, которое ежегодно собирает ведущих игроков рынка инженерных систем для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и презентации новых разработок. НПП «Гиперлайн» также приняли участие в этом форуме и представили свой новый шкаф.
В рамках деловой программы фору
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Продукция Богословского кабельного завода: Энергосберегающие технологии в нефтегазовой отрасли
3 часа назад
В сентябре на круглом столе, организованном газетой «Коммерсантъ-Прикамье» при поддержке Богословского кабельного завода в рамках выставки-форума технологий и оборудования «Нефть и газ, химия. ТЭК», собрались представители нефтегазовых компаний, государственных органов и ведомств, эксперты и аналитики отрасли, представители научных учреждений, а также отраслевых и деловых С...
Комплексные решения и яркие новинки: итоги участия IEK GROUP в 41-м Форуме инженерных систем ЭТМ
5 часов назад
В Сколково завершился 41-й Форум инженерных систем ЭТМ, собравший 3000 гостей. Ключевые новинки и комплексные решения IEK GROUP были представлены на четырех тематических стендах — здесь было что посмотреть и электромонтажникам, и дизайнерам интерьеров, и специалистам промышленной сферы. Первое в России НКУ — FORMAT PRO — с...
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Электрощит Самара на выставке «Сургут. Нефть и газ»
7 часов назад
25 – 27 сентября Электрощит Самара принимает участие в Международной специализированной технологической выставке «Сургут. Нефть и газ». Компания представляет образцы новейшего оборудования: комплексное предложение Акрон Холдинг для нефтяных месторождений и станцию управления погружными насосами серии СУ-СЭЩ. Комплексное предложение Акрон Холдинг – это уникальное предложе...
Режкабель делится результатами работы в области охраны труда
7 часов назад
Режевской кабельный завод уделяет повышенное внимание вопросам промышленной безопасности. Так, в этом году работа специалистов отдела охраны труда была сосредоточена на предотвращении производственных травм. Чтобы достичь этой цели, был реализован ряд мер, включая организацию регулярных инструктажей по технике безопасности, обучение сотрудников безопасным методам работы и обеспечение их средствами...
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При поддержке Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» в детских садах Орла появились экологические тропы
9 часов назад
При поддержке Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» в детских садах Орла появились экологические тропы. Экологический проект «Поколение Эко.Детки» реализует НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Одним из этапов проекта стало обустройство на территориях пяти детских садов экологических троп. Мар...
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Новинка КЭАЗ: быстродействующие предохранители OptiFuse FR на токи от 40 А до 4000 А
10 часов назад
Как защитить дорогое промышленное оборудование, при этом, не увеличивая частоту обслуживания? Для решения этой задачи помогут новые быстродействующие предохранители серии OptiFuse FR на токи от 40 А до 4000 А и с предельной коммутационной способностью 100 кА. Быстродействующие предохранители являются важным элементом защиты электрооборудования – своевременное срабатывание отключает аварийный...
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СПЕЦКАБЕЛЬ представляет кабели СКАБ-С на выставке KIOGE
10 часов назад
Продукция столичного кабельного завода вызывает интерес гостей международной выставки в Казахстане. Московский завод «Спецкабель», российский производитель кабельной продукции, представляет инновационные решения с 25 по 27 сентября на выставке KIOGE-2024 в Казахстане. Эта крупная нефтегазовая выставка Каспийского региона проводится раз в два года, собирая игроков отрасли из разных с...
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ ЭТК-Электро
10 часов назад
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ ЭТК-Электро, закупленной в апреле 2024 г. в розничных магазинах электротехники г. Ростов-на-Дону (ИП Гайдаров Х.М. магазин «Кабель-провод», ИП Гаджимагомедов Г.А. магазин «220 Мега Ватт»). Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам...
Электрощит Самара принимает участие в 22 специализированной выставке-форуме «Промышленный салон»
11 часов назад
Сегодня в Самаре открылась 22 специализированная выставка-форум «Промышленной салон» – крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он направлен на организацию эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, органов власти и науки с целью заключения новых партнерских соглашений, получения заказов и подрядов. Программа «Промышленного салона&r...
«Марпосадкабель» посетила делегация из Армении
25 сент. 2024, 16:30:20
С 23 по 24 сентября в Чувашии находилась с бизнес-миссией делегация из Армении. Представители трех электроэнергетических компаний посетили ряд предприятий в Чебоксарах, Шумерле и Мариинском Посаде. В рамках визита армянские партнеры вчера посетили АО «Марпосадкабель». На заводе обсудили и представили промышленный и инвестиционный потенциал компании. Был достигнут ряд договоренностей...
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Теплый пол локализован на российском заводе бренда EKF
25 сент. 2024, 15:45:00
Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, запустила производство нагревательного кабеля для электрических теплых полов на собственном заводе во Владимирской области. На производственной линии изготавливается двухжильный экранированный нагревательный кабель, предназначенный для укладки под плитку или другое декоративное покрытие с высокой теплопроводностью. Электр...
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«Томсккабель» предлагает оборудование для производства КПП собственного производства
25 сент. 2024, 15:30:00
ООО «Томсккабель» предлагает оборудование для производства кабельно-проводниковой продукции собственного производства и комплектующие для кабельного оборудования, соответствующие мировым требованиям по доступным ценам (под заказ), а также кабельное оборудование Б/У. Гарантия от завода изготовителя Индивидуальный подход Высокий уровень качества Быстрые сроки изготовления...
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Кабель СПЕЦКАБ – российская разработка для безопасности атомных станций
25 сент. 2024, 15:15:00
Московский завод СПЕЦКАБЕЛЬ выпускает радиационно стойкие и прочные изделия. В мире атомной энергетики безопасность – это первостепенная задача. Для контроля технологических процессов на атомных станциях (АЭС) используются промышленные телесистемы, ключевой элемент которых – кабели, устойчивые к высокому уровню радиации. Для таких условий столичный завод «Спецкабель»...
«Завод Москабель»: двигаемся к поставленной цели в 1500 кайдзенов
25 сент. 2024, 13:30:07
Коллектив «Завода Москабель» активно участвует в кайдзен-программе: установленный план в 1500 предложений реализован уже более чем на 50%. На сегодняшний день сотрудники компании подали почти 800 предложений по улучшению. Впереди самый насыщенный и вдохновляющий сезон: предстоит приложить максимум усилий, чтобы к концу года достичь амбициозной цели. Почему подается так много кайдзен...
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Сотрудники ЧЭАЗ принимают участие во II Всероссийском Морском конгрессе
25 сент. 2024, 11:30:09
Это крупнейшее событие морской индустрии, которое проходит один раз в два года (по четным годам). Программа конгресса состоит из деловой части, где эксперты могут обсудить актуальные вопросы развития отрасли, а также выставки, на которой участники знакомятся с продукцией и эксклюзивными техническими решениями для морской индустрии. В линейке продукции ЧЭАЗ особое место занимают изделия...
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Группа «Терра-Ток» подтвердила качество шинопровода полевыми испытаниями
25 сент. 2024, 09:45:17
Группа «Терра-Ток» совместно с заказчиком провела испытания шинопровода в экстремальных условиях. Шинопровод испытан на объекте эксплуатации, где температура окружающей среды достигает 100 градусов по Цельсию. Группа «Терра-Ток» совместно с заказчиком провела испытания магистрального шинопровода, применяемого для передачи электроэнергии к потребителю в полевых условиях....
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Специальная акция от ООО «Богословский кабельный завод» с 23 по 26 сентября
25 сент. 2024, 09:30:00
С 23 по 26 сентября 2024 года ООО «Богословский кабельный завод» производит акцию, во время которой вы можете приобрести провод самонесущий изолированный и защищенный для ВЛ с хорошей скидкой в 20%. Обратите внимание на акционные цены (указаны без НДС 20%): СИП 2 3х70+1х70 – 0,6/1 233 955 руб./км СИП 2 3х95+1х95 – 0,6/1 325 296 руб./км СИП 3...
Ассоциация НОПСМ. «Строительный фальсификат: время избавляться от вредных привычек!»
24 сент. 2024, 14:00:14
Качество строительных материалов — ключ к надежным и безопасным зданиям, что особенно важно для нацпроекта «Жилье и городская среда». Проблема фальсификата становится все более актуальной. На основные вызовы в области борьбы с фальсификатом ответили исполнительный директор Ассоциации НОПСМ Антон Солон и руководители ключевых отраслевых объединений В новом материале Агентства н...
«ЭЛКА-Кабель» примет участие в ХIII Петербургском международном газовом форуме
24 сент. 2024, 13:30:14
С 8 по 11 октября «ЭЛКА-Кабель» примет участие в ХIII Петербургском международном газовом форуме, в одном из ключевых мировых событий газовой отрасли. Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) — это одно из самых значимых событий в энергетической отрасли, которое собирает участников со всего мира. Форум предоставляет уникальную платформу для обмена опытом, обс...
Завод АО «ЭСПКБ »ТЕХНО" продолжает работать
24 сент. 2024, 10:15:01
Двадцатого сентября 2024 года на территории АО «ЭСПКБ «ТЕХНО» произошел крупный пожар. Полностью сгорел офис и сильно пострадал цех кабельного производства. Кроме того, в данный момент, отсутствуют электроснабжение и интернет. Потери огромные, но завод жив. Часть производственных помещений и оборудования уцелели, коллектив будет сохранен. Восстановительные работы начались. Планир...
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