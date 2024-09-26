Комплексные решения и яркие новинки: итоги участия IEK GROUP в 41-м Форуме инженерных систем ЭТМ

В Сколково завершился 41-й Форум инженерных систем ЭТМ, собравший 3000 гостей. Ключевые новинки и комплексные решения IEK GROUP были представлены на четырех тематических стендах — здесь было что посмотреть и электромонтажникам, и дизайнерам интерьеров, и специалистам промышленной сферы.

Первое в России НКУ — FORMAT PRO — стало одним из самых популярных экспонатов выставки! Решение собрано на флагманском оборудовании и программном обеспечении IEK GROUP и соответствует российским стандартам качества. Гости выставки увидели работу собранного НКУ и изучили его функционал.

На стенде автоматизации большой интерес вызвала система управления насосной станцией. Одно из её преимуществ — понятный интерфейсом, который был выведен на большой монитор.

Экспозиция с розничными предложениями IEK тоже собирала много посетителей. Здесь гости Форума знакомились с удобным инструментом ARMA2L, просторными пластиковыми корпусами KREPTA, а также надежным модульным оборудованием ARMAT и KARAT.

Многих привлек дизайн новых электроустановочных изделий — SKANDY и FORTE&PIANO. Посетители отмечали стильный внешний вид розеток и выключателей и оригинальную решение серии FORTE&PIANO с безрамочной конструкцией.

На стенде светотехники были представлены предложения для разных сфер: от декоративного и офисного освещения до мощных уличных и взрывозащищенных промышленных светильников. Ассортимент IEK позволяет осветить любой объект!