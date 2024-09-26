Продукция Богословского кабельного завода: Энергосберегающие технологии в нефтегазовой отрасли

В сентябре на круглом столе, организованном газетой «Коммерсантъ-Прикамье» при поддержке Богословского кабельного завода в рамках выставки-форума технологий и оборудования «Нефть и газ, химия. ТЭК», собрались представители нефтегазовых компаний, государственных органов и ведомств, эксперты и аналитики отрасли, представители научных учреждений, а также отраслевых и деловых СМИ. Главной темой обсуждения стал «Нефтегазовый потенциал Пермского края».



Основные вопросы, поднятые на мероприятии, касались текущих проблем и вызовов, стоящих перед нефтегазовой отраслью региона. Участники обсудили актуальные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия и регулирующие органы в сфере добычи и использования нефти и газа. Особое внимание было уделено передовым технологиям, применяемым в добыче и переработке нефти и газа. Также рассматривались вопросы экологической ответственности и социального влияния нефтегазовой деятельности. Текущий статус и результаты процесса импортозамещения стали еще одной важной темой дискуссии.



Богословский кабельный завод, выступивший партнером мероприятия, представил свои достижения в области инновационных решений для нефтегазовой промышленности, подчеркнув свою роль в повышении эффективности и рентабельности отрасли.

Даже в условиях усложненного экономического климата российские компании продемонстрировали способность к инновациям и выпуску конкурентоспособной продукции. Ведущий менеджер дирекции по продажам ООО «Богословский кабельный завод» Марат Абатуров рассказал о разработках предприятия, способствующих повышению эффективности нефтегазовой отрасли.



Завод выпускает линейку кабельно-проводниковой продукции с токопроводящими жилами из термокоррозионностойкого алюминиевого сплава. Этот материал обеспечивает повышенную устойчивость кабелей к высокотемпературным воздействиям и коррозии, что важно в экстремальных условиях эксплуатации.

Экономическая выгода продукции

Кабельная продукция с токопроводящими жилами из алюминиевого сплава обходится дешевле аналогов из меди. Экономия на покупку кабеля составляет от 317 тыс. руб. до 648 тыс. руб. за 1 км, в зависимости от марки нефтепогружного кабеля. Использование продукции линейки ELKAOIL ECO также способствует снижению потребления электроэнергии, что уменьшает эксплуатационные расходы. Для нефтяных компаний, работающих в труднодоступных местах, меньший вес кабеля с токопроводящими жилами из алюминиевого сплава является дополнительным преимуществом, благодаря которому снижаются и транспортные затраты.

Поддержка российского производства

ООО «Богословский кабельный завод» продолжает доказывать, что российская продукция может быть не только качественной, но и экономически выгодной. В условиях роста цен инновационные решения предприятия становятся ключевыми факторами для повышения эффективности и рентабельности нефтегазовой отрасли.



Так, несмотря на внешние сложности, нефтегазовый сектор Прикамья и предприятия, работающие в этой сфере, продолжают демонстрировать устойчивый рост и способность к адаптации, что является важным элементом общей экономической стабильности региона.